PSV vs Feyenoord EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 7 Eredivisie 2022-23

Eredivisie

Abrimos las emociones de este domingo 18 de septiembre en la jornada 7 de la Eredivisie 2022-2023, cuando el PSV busque aprovechar su condición de local para sumar una victoria que les permita seguir en la pelea por la cima, pero recibirán a un Feyenoord que saldrá decidido a imponer su gran momento en su visita al Philips Stadion.

Hora y Canal PSV vs Feyenoord

Sede: Philips Stadion, Eindhoven, Países Bajos

Hora: 2:30 pm de Países Bajos. 6:30 am de Centroamérica. 7:30 am de México, Colombia, Ecuador y Perú. 9:30 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 6:30 am PT / 8:30 am ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en Latinoamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

PSV vs Feyenoord en VIVO

El cuadro del PSV ha tenido una buena temporada, pero saben que si quieren pelear por el título no hay margen de error en una competencia muy cerrada. Después de 6 jornadas suman 5 victorias y han caído en una ocasión, por lo que en casa van por todo.

Los Granjeros vienen de un sufrido triunfo en la jornada pasada cuando recibieron al Waalwijk en un duelo que parecía empatarían, hasta que al 90+6 Cody Gakpo apareció desde los once pasos para darles la victoria.

Por su parte, el Feyenoord ha tenido un paso impresionante demostrando que pueden competir por el título, pero saben que no pueden fallar. En la jornada pasada golearon 3-0 al Sparta Rotterdam para colocarse con 5 victorias y un empate.

De club van het volk tuvo actividad a media semana en la Europa League donde recibieron al Sturm logrando una aplastante victoria 6-0 con doblete de Alireza Jahanbakhs y anotaciones de Dávid Hancko, Danilo, Santiago Giménez y Oussama Idrissi.

Tanto el PSV como el Feyenoord saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de llevarse la victoria que les permita dar un golpe de autoridad en la pelea por la cima; en la tabla general encontramos a los Granjeros, de Erick Gutíerrez, como terceros con 15 puntos, mientras el Popular, del Bebote Giménez, es sublíder con 16 unidades en esta Eredivisie. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. PSV vs Feyenoord.

Last modified: septiembre 17, 2022

