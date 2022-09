“Pregúntale a Ancelotti porqué no juego”: Eden Hazard tras el Bélgica vs Gales

Noticias

El pasado jueves, la Selección de Bélgica venció por 2-1 a Gales por la jornada 5 de la fase de grupos de la UEFA Nations League 2022-23, partido en el que Eden Hazard fue titular.

¿Cómo se define el partido del extremo belga? Participativo. Tras el término del compromiso, el jugador del Real Madrid le mandó un recado a Carlo Ancelotti, entrenador del cuadro merengue.

Hazard no ha contado de muchos minutos en esta temporada con el equipo del Santiago Bernabéu, y se esperaba que tras le lesión de Karina Benzema, contara con minutos pero Rodrygo y Fede Valverde le han ganado en la carrera.

“¿Por qué no juego? Pregúntaselo a Ancelotti. Han sido momentos complicados porque quiero jugar y no juego. Me siento bien en el Real Madrid, solo que juego menos. Y cuando juego, juego bien”, dijo Hazard tras el Bélgica vs Gales.

Asimismo añadió que quiere contar con más minutos ya que quiere llegar de la mejor manera a Qatar 2022: “Es una situación delicada porque quiero jugar más. Quiero rascar los máximos minutos posibles para llegar bien al Mundial”.

