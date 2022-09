Eslovenia vs Noruega EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver UEFA Nations League 2022-23

Liga de Naciones UEFA

Abrimos las emociones de este sábado 24 de septiembre en la jornada 5 de la UEFA Nations League 2022-2023, cuando Eslovenia busque aprovechar su condición de local para sumar una victoria que les permita pensar en salvarse del descenso, pero recibirán a Noruega que saldrá a imponer su calidad en su visita al Stozice.

Hora y Canal Eslovenia vs Noruega

Sede: Estadio Stožice, Bežigrad, Liubliana, Eslovenia

Hora: 10:00 am de Centroamérica. 11:00 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en México y Centroamérica. TUDN en Estados Unidos. ESPN en Sudamérica.

Eslovenia vs Noruega en VIVO

La selección de Eslovenia ha tenido un desempeño complicado que los tiene en el fondo de la tabla tras sumar apenas par de empates y par de derrotas, por lo que en casa no hay margen de error, necesitan ganar para seguir en la pelea por la salvación.

Los Eslovenos tuvieron actividad por última vez el pasado 12 de junio cuando recibieron a Serbia en un duelo que perdían 0-2, pero con goles de Adam Gnezda y Benjamin Sesko alcanzaron a firmar el 2-2 final.

Por su parte, Noruega ha cumplido con una gran competencia perfilando el ansiado ascenso a la Liga A. Ellos cosechan 3 triunfos y un empate, por lo que intentarán sumar para mantener el liderato rumbo a la última jornada.

Los Noruegos vienen de una gran victoria en su último partido, el pasado 12 de junio, cuando vencieron 3-2 a Suecia con doblete de Erling Haaland y uno más de Alexander Sorloth.

Tanto Eslovenia como Noruega saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones saldrán con todo, estamos en la penúltima fecha y el margen de error es muy pequeño; en el Grupo H encontramos a los Eslovenos en el último lugar con 2 puntos, mientras los Noruegos son líderes con 10 unidades. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Eslovenia vs Noruega.

