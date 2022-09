Uncategorized

Abrimos las emociones de este martes 27 de septiembre siguiendo con la intensa actividad de la Fecha FIFA, cuando Ecuador busque cerrar su gira con una victoria, pero tendrá que medirse a Japón que saldrá decidido a llevarse el triunfo en la cancha del ESPRIT Arena.

Hora y Canal Ecuador vs Japón

Sede: Merkur Spiel-Arena, Düsseldorf, Alemania

Hora: 1:55 pm de Alemania. 6:55 am de Ecuador y México. 8:55 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 4:55 am PT / 7:55 am ET en Estados Unidos.

Canal: ElCanaldelFutbol

Ecuador vs Japón en VIVO

La selección de Ecuador está afinando ya los últimos detalles de cara a su debut mundialista el próximo 20 de noviembre ante Qatar en la Inaguración de la justa, posteriormente se medirá a los Países Bajos y cerrará ante Senegal, por lo que es vital llegar a punto si quieren clasificar.

La Tri viene de un amargo empate el pasado viernes cuando se midieron a Arabia Saudia en un duelo que dominaron, pero fueron incapaces de anotar para un 0-0 final.

Por su parte, Japón también se está preparando con todo para disputar el Mundial 2022 donde debutarán el 23 de noviembre ante Alemania, para posteriormente enfrentarse a Costa Rica y cerrar ante España en un sector muy duro.

Los Nipones vienen de una gran victoria el pasado viernes cuando se midieron a los Estados Unidos, en esta misma cancha, logrando superarlos 2-0 con goles de Daichi Kamada y Kaouru Mitoma.

Tanto Ecuador como Japón saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones saldrán con todo por el triunfo buscando cerrar esta concentración con el pie derecho, para los dos entrenadores será la última oportunidad de ver jugadores antes de dar la lista definitiva a Qatar. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Ecuador vs Japón.

Ecuador vs Japón EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso Septiembre 2022

Last modified: septiembre 26, 2022

Etiquetas: Canal Ecuador vs Japón