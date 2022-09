Uzbekistán vs Costa Rica EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso Septiembre 2022

Amistosos

Gran partido tendremos este martes 27 de septiembre siguiendo con la Fecha FIFA, cuando Uzbekistán busque demostrar su crecimiento y que puede competir ante cualquier rival, pero se medirán a Costa Rica que se está preparando con todo para el Mundial y querrá quedarse con el triunfo en el Suwom World Cup Stadium.

Hora y Canal Uzbekistán vs Costa Rica

Sede: Estadio Mundialista de Suwon, Gyeonggi, Corea del Sur

Hora: 00:00 de Costa Rica (media noche). 1:00 am de México y Panamá. 11:00 pm (lunes) PT / 2:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: Repretel

Uzbekistán vs Costa Rica en VIVO

La selección de Uzbekistán ha crecido mucho en Asia siendo muy competitivos soñando con llegar al Mundial 2026, por lo que cada duelo de preparación se lo toman con mucha seriedad a unos meses de iniciar su eliminatoria.

Los Uzbekos vienen de una gran exhibición el pasado viernes cuando se midieron a Camerún logrando vencerlos 0-2 con goles de Khojimat Erkinov y Oston Urunov.

Por su parte, Costa Rica se está preparando con todo para el Mundial 2022 donde debutará el 23 de noviembre ante España, posteriormente se medirá a Japón y cerrará ante Alemania, por lo que es vital el aprovechar estos amistosos.

Los Ticos vienen de un gran empate el pasado viernes cuando visitaron a Corea del Sur firmando un 2-2, con doblete de Jewison Bennette, a pesar de sufrir la expulsión de Esteban Alvarado a los 80 minutos.

Tanto Uzbekistán como Costa Rica saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones saldrán decididas a llevarse la victoria en el cierre de esta concentración, aunque la presión recae del lado de los Ticos que son los que se están preparando para el Mundial. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Uzbekistán vs Costa Rica.

