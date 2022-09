Liga de Naciones UEFA

Inglaterra y Alemania cerraron su participación en la UEFA Nations League 2022-2023 con un emocionante empate 3-3.

El primer lapso transcurrió de manera cerrada, no había oportunidades en las áreas, Inglaterra buscaba un poco más adelante, pero la realidad es que no había mucho que contar después de 45 minutos para un parcial 0-0. Para el segundo tiempo, apenas corrían 7 minutos cuando un penal le permitió a Ilkay Gundogan anotar el 0-1 para Alemania, eso no fue todo para Die Mannschaft que logró anotar el 0-2 al 67 cuando Kai Havertz la mandó al fondo, eso obligó a Inglaterra a irse con todo y al 71 Luke Shaw descontaba y apenas 4 minutos después Mason Mount selló el empate 2-2, pero eso no fue todo, con los Ingleses presionando y motivados al 83 un penal le permitió a Harry Kane anotar el 3-2, pero eso no fue todo, ya que al 87 Havertz apareció con su doblete sellando el 3-3 final.

Con este empate Inglaterra quedó último con 3 unidades sin conocer la victoria y descendiendo a la Liga B, mientras Alemania quedó tercero con 7 puntos también eliminado. Ambos ahora se concentrarán de lleno en el Mundial 2022 donde ambos querrán ser protagonistas. Inglaterra 3-3 Alemania.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Inglaterra vs Alemania 3-3 UEFA Nations League 2022-23

