Canadá vs Uruguay EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso Septiembre 2022

Partido muy atractivo nos espera este martes 27 de septiembre siguiendo con los amistosos rumbo al Mundial 2022, donde Canadá buscará demostrar que está listo para competir ante las mejores escuadras, pero tendrá una dura prueba ante Uruguay que llega dolida, pero lista para la revancha en el Tehelné.

Hora y Canal Canadá vs Uruguay

Sede: Tehelné pole, Bratislava, Eslovaquia

Hora: 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos. 10:00 am de Centroamérica. 11:00 am de Toronto y México. 1:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay.

Canal: TSN

Canadá vs Uruguay en VIVO

La selección de Canadá está afinando los últimos detalles de cara al ansiado regreso a un Mundial donde debutará el 23 de noviembre ante Bélgica, posteriormente se medirá a Croacia y cerrará ante Marruecos, por lo que deben llegar a punto si sueñan con clasificar.

La Hoja de Maple viene de un buen triunfo el pasado viernes cuando se midieron a Qatar logrando superarlos 2-0 con goles de Cyle Larin y Jonathan David.

Por su parte, Uruguay también se está preparando con todo para el Mundial 2022 donde sueña con hacer un papel histórico. Ellos compartirán grupo con Corea del Sur, Portugal y Ghana, por lo que son favoritos a avanzar.

Los Charruas, sin embargo, vienen de un duro golpe el pasado viernes cuando se midieron a Irán cayendo 1-0.

Tanto Canadá como Uruguay saben de la importancia de este partido dado que estamos ya en la fase final de preparación, de hecho para los entrenadores será la última prueba antes de dar la listas definitivas con las que viajarán a Qatar. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Canadá vs Uruguay.

