Liga de Expansión Apertura 2022

Foto: Twiiter @TorosCelayaCD

El Celaya dio un golpe de autoridad con espectacular remontada para vencer 2-1 al Atlante, que perdió el invicto, en la jornada 15 de la Liga de Expansión Apertura 2022 en el MAV.

El partido arrancó de manera movida, ambos buscaban ir al frente demostrando porque eran los dos mejores del campeonato, pero fue un penal al 21 que le permitió a Juan Portales poner al frente al Atlante, los Potros de Hierro eran mejores, aunque al descanso no había más. Para el segundo tiempo Celaya adelantaba lineas obligados por el marcador, pero Atlante estaba bien parado atrás, los Toros se fueron con todo y al 87 Gael Acosta mandó un centro preciso que Ricardo Marín no perdonó de cabeza para el 1-1, pero eso no fue todo ya que al 90+4 en un tiro de esquina Daniel Zamora apareció para firmar el 2-1 final.

Con esta derrota el Atlante se estancó en 31 puntos quedándose en la segunda posición, mientras Celaya quedó líder con 35 unidades. Los Toros volverán a la actividad el próximo martes visitando a Leones Negros, mientras los Potros de Hierro cerrarán su temporada regular al domingo 9 de octubre recibiendo al Tapatío. Celaya 2-1 Atlante.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Celaya vs Atlante 2-1 Liga Expansión MX Apertura 2022

Last modified: septiembre 28, 2022

Etiquetas: Atlante