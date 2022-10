Napoli vs Ajax EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 4 Champions League 2022-23

Champions League 2022-2023

Se abren las emociones de este miércoles 12 de octubre con un gran duelo en la jornada 4 de la fase de grupos de la Champions League 2022-2023, cuando el Napoli busque seguir con su impresionante paso intentando perfilar el liderato del sector, pero tendrán que recibir al Ajax que intentará dar la sorpresa en su dura visita al Diego Maradona.

Hora y Canal Napoli vs Ajax

Sede: Estadio Diego Maradona, Nápoles, Italia

Hora: 6:45 pm de Italia. 10:45 am de Centroamérica. 11:45 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:45 pm de Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay. 1:45 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:45 am PT / 12:45 pm ET en Estados Unidos.

Canal: TNT en México. ESPN en Sudamérica y Centroamérica (Fox Sports en Argentina). TUDN en Estados Unidos.

Streaming: HBOMax en México. Star+ en Sudamérica. Vix en Estados Unidos.

Napoli vs Ajax en VIVO

El cuadro del Napoli está teniendo un gran momento siendo líder en solitario de la Serie A con 7 victorias y 2 empates. El pasado domingo visitaron al Cremonese logrando vencerlos 1-4 con gol del Chucky Lozano incluido.

Por su parte, el Ajax también ha tenido una buena temporada en la Eredivisie donde es sublíder a un punto de la cima. El pasado sábado visitaron al Volendam logrando vencerlos 2-4 con Edson Álvarez como titular.

Estos dos equipos se enfrentaron apenas el martes de la semana pasada en Ámsterdam. En aquel choque Mohammed Kudus puso al frente al Ajacieden a los 9 minutos, pero fue lo único bueno que hicieron ya que el Napoli se terminó llevando un espectacular triunfo 1-6 con doblete de Giacomo Raspadori y anotaciones de Giovanni Di Lorenzo, Piotr Zielinski, Jvicha Kvaratsjelia y Giovanni Simeone, mencionando que Dusan Tadic se fue expulsado y no podrá estar este miércoles para el Ajax.

Tanto el Napoli como el Ajax saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un paso en la pelea por su boleto a la fase final, aunque en los pronósticos Gli Azzurri es claro favorito por su mejor momento y estar en casa, sin embargo Ajacieden querrá borrar el duro golpe de la semana pasada en esta Liga de Campeones. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Napoli vs Ajax.

