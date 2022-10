Claressa Shields vs Savannah Marshall EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Pelea Box 2022

Box

El boxeo femenino continúa con su gran impulso este 15 de octubre en el 02 Arena de Londres, ya que la autoproclamada mejor mujer de todos los tiempos, Claressa Shields, busca unificar todos los títulos de peso mediano en una pelea de revancha contra su antigua némesis amateur, Savannah Marshall. Este es un verdadero combate de revancha, así como un juego de alto riesgo para todas las canicas, por lo que deberíamos disfrutar de algunos fuegos artificiales una vez que se pongan manos a la obra el sábado por la noche.

Se suponía que este evento ocurriría a fines del mes pasado. Sin embargo, debido a la muerte de la reina Isabel II y una pausa en el deporte británico, el evento se retrasó hasta ahora. La muerte de la monarca también ha llevado a la creación de un ‘cinturón isabelino’ especial por el que ambas mujeres competirán, junto con múltiples títulos de peso mediano, en el evento principal.

Hora y Canal Claressa Shields vs Savannah Marshall

Sede: O2 Arena, Londres, Inglaterra

Hora: 2:00 pm PT / 5:00 pm ET en Estados Unidos. 4:00 pm de México.

Canal: ESPN+ en Estados Unidos

Claressa Shields vs Savannah Marshall en VIVO

Shields terminó su magnífica carrera amateur en 2016, acumulando dos oros olímpicos, dos campeonatos mundiales y un récord de sesenta y cuatro victorias… y una derrota. Eso caída tiene el nombre de Savannah Marshall, en una competencia clasificatoria en 2012. A pesar de los éxitos que acumuló después, nunca se volvieron a encontrar para tener la oportunidad de vengarse. Y la llaga no se ha curado desde que ambas mujeres se hicieron profesionales.

La propia carrera amateur de Marshall fue exitosa, pero no tan estelar y es justo decir que su progreso en el juego profesional también ha sido más lento. Shields ganó muy rápidamente múltiples títulos en tres pesos separados (súper welter, súper mediano y los títulos de peso mediano en la línea aquí) mientras que Marshall se ha movido, en peso mediano, a un ritmo más medido, ganando su primer (y hasta ahora único) cinturón en su novena pelea.

Sin embargo, se las arregló para convertir esa victoria amateur de hace mucho tiempo y un porcentaje de nocaut profesional mucho mejor (incluso contra un par de oponentes comunes) en una rivalidad genuinamente personal. Ella irritó a Shields lo suficiente como para que la estadounidense esté dispuesta a volar al Reino Unido no solo para esta pelea en sí, sino en abril para ganarle a Emma Kozin, para llamar la atención y generar algo de calor en el propio territorio de Marshall. No se equivoquen, Shields realmente quiere esto, y la tensión amenaza con desbordarse cada vez que están en el mismo edificio.

Predicción Shields vs Marshall

Puede encontrar imágenes de su pelea de aficionados en YouTube, pero no le dirá mucho sobre sus posibilidades este fin de semana. Vale la pena verlo como una curiosidad histórica, pero ambos luchadores, comprensiblemente, se han desarrollado enormemente desde entonces, y Marshall en particular experimentó una transformación completa del luchador de punto nervioso que era entonces, por lo que no será el mismo choque de estilos. o algo por el estilo.

En cuanto a sus actuaciones profesionales: ambos son luchadores de presión hoy en día, pero de estilos bastante diferentes. Shields es en el fondo un swarmer, pero en sus peleas recientes se ha retirado de eso, para reducir la tendencia a quedarse atrás de sus combinaciones, sofocando su propio trabajo y dejándose más vulnerable de lo que debería ser. Hoy en día, tiende a meterse en el espacio de su oponente hasta que muestra una respuesta, luego apunta a ganarle el golpe con un jab rápido y fuerte detrás del cual interviene para entregar combinaciones cortas, a menudo al cuerpo. Por lo general, su objetivo es bajar después y reiniciar, pero si se convierte en un clinch, no tiene miedo de ensuciarlo y empujar a su oponente para crear el espacio que necesita para liberarse. También está muy feliz de dejar de presionar por completo y dejar que su oponente se acerque a ella si cree que encontrará más oportunidades de esa manera, dejándolos quedarse cortos y rompiéndolos con contraataques, incluso retrocediendo contra las cuerdas en ocasiones, pero es posible que desee para evitar esa tendencia en esta pelea en particular.

Esto se debe a que Marshall se ha convertido en una especie de boxeadora acechante, que corre tras su oponente con la mano adelantada colgando hacia abajo y hace todo lo que está a su alcance para hacer retroceder a sus oponentes. Su jab no está tan ocupado como el de Shields, pero es rápido y astuto y, viniendo desde lo más bajo, es difícil de leer. Sin embargo, su principal fortaleza es su juego de pies; cortando el aro y creando ángulos para abrir el espacio para que pasen sus potentes y precisos tiros únicos y 1-2. Esto se ve favorecido por la facilidad de Marshall con los cambios de postura, yendo de ortodoxo y zurdo hacia atrás sin problemas, en medio del movimiento, y generalmente ambos disfrazados por golpes e inmediatamente seguidos por más en las brechas defensivas que esto crea. Contra Shields, esto implicará cierto riesgo, ya que será, con mucho, la mejor defensa a la que se haya enfrentado como profesional y cambiar de postura mientras está en movimiento nunca es un negocio completamente seguro si un oponente lo ve venir. Pero Shields probablemente no golpea lo suficientemente fuerte como para disuadirla, y la capacidad de Marshall para mantener su propio poder mientras lo hace no tiene rival en el juego femenino.

A la luz de todo eso, es casi seguro que Shields ganará si puede mantener a Marshall respaldado. No hacerlo no arruinaría sus posibilidades, es posible que aún gane la pelea en volumen puro, lo que significa que de la pareja tiene más caminos hacia la victoria. Sin embargo, la precisión y el poder de rit en el pie delantero significan que dejar que ella obtenga una cabeza de vapor es una mala idea que podría terminar en un nocaut.

