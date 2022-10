“Xavi quería que me quedara, pero yo quería irme”

Noticias

Miralem Pjanic, actual jugador del Sharjah de la Liga Emiratos, dio una entrevista para ‘beIN’ en la que se refirió a su salida del FC Barcelona, la cual fue por su propia decisión.

«Xavi quería que me quedara, fui yo quien decidió irse. Estuve allí los primeros partidos, el entrenador me hablaba mucho, pero yo quería jugar más. Me hubiera gustado hacerlo mejor en el Barça«, dijo el mediocentro bosnio de 32 años.

Te puede interesar: “Leo Messi será jugador del Barcelona el 1 de julio”

Además, recordó cómo fueron sus primeros meses: «Al principio, me fue muy bien con Koeman, me dijo que estaba muy contento de que yo viniera al club«.

«Pero, después, no salió como esperaba. Con Koeman jugué de vez en cuando, pero esperaba jugar más, estaba listo para eso, pero nunca llegué al once«, terminó diciendo Pjanic, quien solo pudo disputar 30 partidos con el Barça.

Last modified: octubre 14, 2022

Etiquetas: Barcelona