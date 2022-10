José Mourinho explicó el porqué Benzema no estará nunca obsesionado con marcar goles o ganar un Balón de Oro

Noticias

Karim Benzema es el tema de conversación en estos momentos en el mundo del fútbol. El delantero francés fue elegido como el ganador del Balón de Oro 2022 y ante ello, varias figuras de este deporte le han mandado sus mensajes.

En su llegada al Madrid, Benzema no la tuvo fácil. José Mourinho era el entrenador en ese entonces, y por ello, habló de la relación que tuvo con él y se refirió a cómo lo quiso moldear para que fuese un mejor jugador.

«Karim es una gran persona, un jugador de equipo. No está obsesionado consigo mismo, no está obsesionado con el Balón de Oro, no es un tipo obsesionado con marcar más goles que ‘A’, ‘B’ o ‘C», explicó en ‘L’Équipe’.

Incidió en que «es un tipo que hace mucho, de manera que el Balón de Oro se convierte en una consecuencia natural. Creo que es un tipo obsesionado con su equipo».

«Cuando yo era su entrenador, era un futbolista con mucho talento, en busca de su identidad como jugador de altísimo nivel, con las ambiciones adecuadas y con la condición física adecuada. Quería que creciera lo más rápido posible y fui duro con él, le corregí en todos los detallitos. No sé si influí en su desarrollo, solo él lo sabe, pero su carácter fortísimo le permitió progresar».

Last modified: octubre 18, 2022

Etiquetas: Balón de Oro