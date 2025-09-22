Ganadores y Resultados del Balón de Oro 2025 Ousmane Dembélé el gran ganador

Noticias

La ceremonia del Balón de Oro 2025, celebrada en París, tuvo a Lamine Yamal como protagonista principal al llevarse el Trofeo Kopa al mejor jugador joven en la rama varonil. En la rama femenil, Vicky López se destacó y se quedó con el mismo galardón, marcando el inicio de una velada llena de reconocimientos a lo mejor del fútbol mundial.

Entrenadores premiados con el Trofeo Johan Cruyff

El prestigioso Trofeo Johan Cruyff reconoció a los mejores entrenadores del mundo. Sarina Wiegman se llevó la distinción en la rama femenil, mientras que Luis Enrique fue nombrado como el mejor técnico en la rama varonil, destacando su labor y liderazgo en la última temporada.

Trofeo Yashin: Los mejores porteros del mundo

En la categoría de porteros, el Trofeo Yashin reconoció a los guardametas más destacados. Hannah Hampton fue la ganadora en la rama femenil, mientras que Gianluigi Donnarumma se quedó con el premio en la rama varonil, reafirmando su jerarquía en el arco a nivel mundial.

Máximos goleadores: Trofeo Gerd Müller

El Trofeo Gerd Müller premió a los máximos anotadores de la temporada. En la rama femenil, Ewa Pajor se destacó por su capacidad goleadora, mientras que Viktor Gyokeres se llevó el galardón en la rama varonil.

Mejores clubes del mundo

En cuanto a clubes, los ganadores de la Champions League recibieron reconocimiento internacional. Arsenal fue el mejor equipo femenil y PSG se coronó en la rama varonil, destacando su dominio en competiciones europeas.

Balón de Oro 2025: Los grandes ganadores

El momento culminante de la noche fue la entrega del Balón de Oro. Aitana Bonmatí se llevó el trofeo femenil por tercera vez consecutiva, mientras que Ousmane Dembélé, anunciado por Ronaldinho, se consagró como el ganador del Balón de Oro varonil 2025, cerrando una gala histórica para el fútbol mundial.

