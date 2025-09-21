Written by: septiembre 21, 2025 Copas Internacionales

Balón de Oro 2025 EN VIVO Hora y Canal Por Internet Nominados, Ganadores 2025

Balón de Oro 2025

Cada año, el Balón de Oro reúne a los mejores jugadores del planeta y consagra al futbolista más destacado de la temporada. La edición 2025 genera gran expectativa, pues no hay un claro favorito, lo que promete una ceremonia llena de emoción y debate.

¿Cuándo y dónde será la ceremonia del Balón de Oro 2025?

La gala del Balón de Oro 2025 se celebrará el lunes 22 de septiembre en el icónico Théâtre du Châtelet en París, Francia. El evento comenzará a las 12:00 horas del centro de México y se transmitirá en vivo por Claro Sports y DAZN en México, para que los aficionados no se pierdan ningún detalle , en Sudamérica será por Disney+ y por ESPN, mientras que en Estados Unidos irá por Paramount+. Otros horarios:
Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua: 12:00 pm
Colombia, Ecuador, Panamá y Perú: 1:00 pm
Bolivia y Venezuela: 2:00 pm
Argentina,Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 3:00 pm

Favoritos y nominados al Balón de Oro 2025

La lista de candidatos es amplia, pero destacan nombres que han brillado durante la temporada 2024-25. Entre los favoritos se encuentran:

  • Jude Bellingham (Real Madrid)
  • Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain)
  • Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain)
  • Harry Kane (Bayern Múnich)
  • Lamine Yamal (FC Barcelona)

La atención está centrada en el duelo entre Dembélé y Yamal. El francés se consolidó como líder ofensivo del PSG, mientras que el joven español, con apenas 18 años, firmó una temporada histórica con el Barcelona y la selección de España.

Otros premios en disputa

Además del reconocimiento al mejor futbolista, la gala también premiará al mejor jugador joven con el Trofeo Kopa, al mejor portero con el Trofeo Yashin, al máximo goleador con el Trofeo Gerd Müller, además de galardones para el club y el entrenador del año.

Historia y últimos ganadores

El máximo ganador sigue siendo Lionel Messi, con ocho Balones de Oro. En ediciones recientes los premiados fueron: Rodri Hernández (2024), Lionel Messi (2023) y Karim Benzema (2022).

La cuenta regresiva terminó. Este lunes, París volverá a ser la capital del fútbol mundial con la entrega del Balón de Oro 2025.

