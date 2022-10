Atalanta vs Lazio EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 11 Serie A 2022-2023

Serie A

Partidazo sumamente atractivo tendremos este domingo 23 de octubre siguiendo con la jornada 11 de la Serie A 2022-2023, cuando el Atalanta busque aprovechar su condición de local para sumar un nuevo triunfo que los mantenga en la pelea por la cima, pero tendrán que recibir a la Lazio que saldrá decidido a sumar en su visita al Gewiss Stadium.

Hora y Canal Atalanta vs Lazio

Sede: Atleti Azzurri d’Italia, Bérgamo, Italia

Hora: 6:00 pm de Italia. 10:00 am de Centroamérica. 11:00 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:00 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: Paramount+ en Estados Unidos. ESPN en Latinoamérica.

Atalanta vs Lazio en VIVO

El cuadro del Atalanta ha tenido una gran temporada siendo uno de los protagonistas, dado que en 10 jornadas se mantiene invicto con 7 victorias y 3 empates, pero saben que si sueñan con el título no hay margen de error y menos jugando en casa.

La Dea viene de un valioso triunfo en la jornada pasada cuando recibieron al Sassuolo logrando superarlos 2-1 con goles de Mario Pasalic y Ademola Lookman.

Por su parte, la Lazio ha tenido una buena temporada demostrando que quiere pelear por un boleto a la Champions League. Ellos cosechan 6 triunfos, 3 empates y un solo descalabro, pero el de este domingo será una «prueba de fuego.

Las Águilas vienen de un amargo empate en la jornada pasada cuando recibieron al Udinese firmando un 0-0 que supo a poco.

Tanto el Atalanta como la Lazio saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de llevarse el triunfo y dar un golpe de autoridad ahora que nos acercamos a la pausa por el Mundial 2022; en la tabla general encontramos a La Dea como sublíder con 24 puntos, mientras que las Águilas son quintos con 21 unidades en esta Serie A. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Atalanta vs Lazio.

Atalanta vs Lazio EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 11 Serie A 2022-2023

