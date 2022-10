Tottenham vs Newcastle EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 13 Premier League 2022-23

Premier League 2022-2023

Seguimos con la intensa actividad de la cabalística jornada 13 de la Premier League 2022-2023, cuando el Tottenham busque aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que los mantenga en la pelea por los primeros puestos, pero recibirán a un Newcastle que viene motivado listo para sorprender en su visita al Tottenham Hotspur Stadium.

Hora y Canal Tottenham vs Newcastle

Sede: Tottenham Hostpur Stadium, Londres, Inglaterra

Hora: 4:30 pm de Reino Unido. 10:30 am de Centroamérica. 11:30 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:30 pm de Bolivia y Venezuela. 1:30 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: NBC Sports en Estados Unidos. Paramount+ en México. DirecTV Sports en Sudamérica.

Tottenham vs Newcastle en VIVO

El cuadro del Tottenham ha tenido una buena temporada siendo uno de los protagonistas del campeonato, pero saben que no pueden aflojar si no quieren rezagarse. Después de 11 duelos cosechan 7 victorias, par de empates y par de descalabros.

Los Spurs vienen de una amarga derrota en la jornada de media semana cuando visitaron al Manchester United siendo superados 2-0.

Por su parte, el Newcastle ha hecho bien las cosas hasta ahora manteniéndose en la pelea por competencias europeas, pero saben que la carrera será muy dura y cada duelo es vital. Ellos suman 4 triunfos, 6 empates y apenas han perdido en un compromiso.

Las Urracas vienen de una valiosa victoria en la jornada de media semana cuando recibieron al Everton logrando superarlos con solitaria anotación de Miguel Almirón.

Tanto el Tottenham como el Newcastle saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de llevarse el triunfo y con ello dar un golpe de autoridad en la pelea por los primeros puestos; en la tabla general encontramos a los Spurs en la tercera posición con 23 puntos, mientras que las Urracas son sextas con 18 unidades en la Liga Premier. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Tottenham vs Newcastle.

Tottenham vs Newcastle EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 13 Premier League 2022-23

