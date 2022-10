Liga MX Femenil

Chivas dio un golpe de autoridad venciendo 1-0 al Cruz Azul en al ida de los cuartos de final de la Liga MX Femenil Apertura 2022 en el Azteca.

El partido arrancó de manera cerrada, Cruz Azul demostraba que venía a competir con algunas buenas oportunidades ante unas sorprendidas que no podían hacer daño, sin embargo, a pesar del dominio de la Máquina Cementera la descanso se mantenía el 0-0. Para el segundo tiempo el duelo se mantenía parejo, a los 6 minutos Licha Cervantes sacó disparo peligroso, Montoya se mantenía peligroso, al 65 parecía llegar la gran oportunidad del Cruz Azul tras señalarse un penal, pero se anuló tras revisarse en el VAR, cuando parecía que el gol no llegaría, finalmente al 86 Jaramillo recibió un empujón dentro del área por Peraza para un penal que Licha Cervantes no perdonó para el 0-1 final.

Así, las Chivas dieron el primer paso rumbo a las semifinales y el domingo, en casa, buscarán liquidar la obra ante un Cruz Azul que irá por la proeza al Akron. Cruz Azul 0-1 Chivas.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Cruz Azul vs Chivas 0-1 Cuartos de Final Liga MX Femenil Apertura 2022

