Dmitry Bivol vs Zurdo Ramírez EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Pelea Box 2022

Dmitry Bivol continua tras su inesperada y brillante victoria sobre Saúl Álvarez en mayo viajando a Dubai para un enfrentamiento contra otro mexicano de alto perfil, el invicto Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez. Ramírez no ha peleado con nadie en casi esta clase antes, pero luego, lo mismo podría decirse de Bivol cuando intensificó en mayo, por lo que parece ser una prueba interesante para ambos hombres.

Hora y Canal Bivol vs Ramírez

Sede: Etihad Arena, Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos

Hora: 11:00 am PT / 2:00 pm ET en Estados Unidos. 12:00 pm de México.

Canal: ESPN en Latinoamérica.

Streaming: DAZN en Estados Unidos y el resto del mundo.

Dmitry Bivol vs Zurdo Ramírez en VIVO

Bivol está, por supuesto, en lo alto en este momento. Ya era campeón cuando peleó contra Canelo, pero pasó de la noche a la mañana de ‘titular del cinturón’, probado pero no probado, por así decirlo, al hombre de la división, el que tiene un objetivo en la espalda. También pasó de ser alguien visto como sólido pero no espectacular a demostrar que era un boxeador magistral, con un conjunto de habilidades que en su mayoría había estado escondiendo hasta que las necesitaba.

El primero en subir al plato es Zurdo Ramírez, un mexicano de 31 años que es divertido de ver y viene con un impresionante récord de 44-0, pero ha estado marcando el tiempo esperando la gran pelea durante años. Su currículum no es terrible, ha luchado contra algunos oponentes sólidos e incluso cuando se mantiene ocupado, rara vez sufre desajustes completos, de los que algunos de sus contemporáneos son culpables. Pero hay un argumento decente para afirmar que la última vez que peleó contra alguien genuinamente probado a nivel mundial sin haber superado su mejor nivel fue Arthur Abraham, hace seis años y una división por debajo. E incluso Abraham tenía 36 años en ese momento. Definitivamente ha habido una sensación de mantener su polvo seco y su 0 seguro para el gran cobro. Canelo nunca se materializó para él, pero si puede vencer a Bivol, definitivamente fortalece tanto su caso para obtener esa pelea algún día como sus futuros días de pago en general, así que aquí vamos.

Predicción Bivol vs Zurdo

Antes de la pelea de Canelo, Bivol se había forjado una reputación como peleador de etiqueta y movimiento, ganando peleas atrapando a su oponente con golpes y combinaciones cortas antes de escapar a un lugar seguro, sin mucho compromiso en el cuerpo a cuerpo. Su plan para vencer a Canelo fue mucho más complicado e involucró trabajo de cerca… pero finalmente se basó en el mismo principio básico, que es no dejar que un oponente se establezca en una posición en la que se sienta cómodo lanzando. Empujó y presionó a Canelo, pero se aseguró de elegir el momento adecuado.

No desglosaremos ese desempeño en profundidad aquí, pero una cosa clave para aprender sobre el juego de Bivol es: por lo general, cuando los analistas y expertos hablan de ‘timing’ en el boxeo, lo que generalmente se refiere es la fracción de segundo, saber el momento exacto para lanzar o mover para obtener el mayor efecto con el menor peligro. Bivol es bueno en eso, que ya lo sabíamos, pero Canelo también; lo que le ganó al ruso esa pelea fue saber cuándo entablar combate en un sentido más amplio. Mantendría a su oponente fuera de balance empujando hacia adelante cuando Canelo estaba tratando de desconectarse, empujando y obligándolo a retroceder. En el momento en que Canelo pusiera sus pies correctamente, Bivol se desconectaría y se iría, liderando la persecución. El gran mexicano había hecho su carrera convirtiéndose en un luchador que siempre tenía el control de su propia posición, y Bivol nunca le permitió tener eso. Esencialmente, su juego se basa en lanzar solo cuando su oponente realmente no quiere, y asegurarse de que eso sea la mayor parte de la pelea posible.

Zurdo, por el contrario, no busca disuadir a sus oponentes de lanzar. Eso no quiere decir que sea un toletero puro, contento de ganar por desgaste, pero las situaciones que persigue son aquellas en las que su oponente tendrá todas las oportunidades para devolver. Esencialmente, la diferencia entre ellos es que Bivol intentará acumular intercambios a su favor antes de que comiencen, mientras que Zurdo simplemente forzará cualquier intercambio que pueda y tratará de ganarlo con su poder y precisión.

Probablemente sea algo sensato para él, porque la suavidad de su combinación de golpes es, hasta la fecha, la mejor parte de su juego. Su juego de pies no es malo, pero es bastante directo, lo que significa que sus oponentes tienen oportunidades de escabullirse cuando defienden, y no tienen que perseguirlo con mucha fuerza si logran empujarlo hacia atrás. Su jab está bien, hace lo que él quiere que haga, mantener ocupados a los oponentes mientras él se acerca, pero no va a ganar ninguna competencia. Y a la defensiva, sabe cómo cubrirse cuando realmente lo necesita, pero sobre todo confía en la distancia y el equilibrio, tratando de echarse hacia atrás lo suficiente entre sus propios golpes para que sus oponentes se queden cortos, en lo que es bastante bueno pero no lo hace. siempre trabajo.

La forma de la pelea, entonces, se reducirá a si Bivol puede mantener a Zurdo fuera de balance constantemente, o simplemente mantenerlo al alcance de la mano si no puede. Por lo que hemos visto hasta ahora, definitivamente tiene la mayor cantidad de habilidades en general, pero hay una diferencia clave con respecto a esa victoria de Canelo: Ramírez es notablemente más grande que él, lo que hará que manejar esa distancia sea un juego de pelota completamente diferente. y también significa que los empujones que Bivol estaba ganando en esa pelea no serán tan fáciles aquí. Si Zurdo puede pulir su juego de pies para mantenerse en el rango medio durante el tiempo suficiente, es excelente lanzando combinaciones desde allí y le dará problemas a Bivol. Todavía tendrías que favorecer al ruso. En parte porque todo el tiempo que pasó sin probarse a sí mismo podría haber obstaculizado el propio desarrollo de Zurdo, y en parte porque tiene muchas más rutas hacia la victoria, incluyendo, aunque con suerte no llegará a eso, simplemente golpeando y moviéndose hacia un decisión, pero es probable que tenga una noche complicada.

¿Qué hay en la cartelera?

Dos peleas de nota aquí. En primer lugar, una pelea por el título de peso superligero femenino en la que la estadounidense Jessica McCaskill y la británica Chantelle Cameron buscan unificar la división con cuatro cinturones en juego (bueno, cinco si se cuenta el IBO). Ninguna de las mujeres tiene el prestigio de Katie Taylor o Claressa Shields, pero McCaskill le dio a Taylor una buena pelea en su concurso hace unos años, y Cameron espera lanzarse a ese tipo de competencia con una victoria aquí. Es el tipo de buen enfrentamiento sólido a nivel mundial que el boxeo femenino necesita con urgencia y, por supuesto, unificar una división siempre es divertido, y como ambas mujeres están dispuestas a pelear, debería ser entretenido.

La otra pelea importante es una pelea por el título vacante mundial superpluma de la FIB masculino, entre Shavkatzdhon Rakhimov y Zelfa Barrett. Siendo realistas, Rakhimov debería mostrar un nivel por encima de aquí, pero Barrett es habilidoso y duro y no estará allí para acostarse.

Más allá de eso, vemos al medallista de oro olímpico Galal Yafai dando el paso a diez asaltos en su tercera pelea profesional, a su hermano Khalid regresando después de casi tres años después de una derrota ante el gran Roman Gonzalez, y a varios prospectos, incluido Campbell Hatton. (hijo de Ricky) y varios luchadores locales de los Emiratos Árabes Unidos en la oportunidad de escaparate de sus vidas.

Pesaje

Dmitry Bivol (174.7 lbs) vs Gilberto “Zurdo” Ramirez (174.6 lbs)

Chantelle Cameron (139.6) vs Jessica McCaskill (139.4 lbs)

Shavkatdzhon Rakhimov (130 lbs) vs Zelfa Barrett (130 lbs)

Galal Yafai (111.9 lbs) vs Gohan Rodriguez Garcia (111 lbs)

Khalid Yafai (120.7 lbs) vs Jerald Paclar (117.6 lbs)

Sultan Al Nuaimi (117.9 lbs) vs Sohaib Haque (117.9 lbs)

Aqib Fiaz (135.1 lbs) vs Diego Valiterra (132.2 lbs)

Campbell Hatton (139.4 lbs) vs2 Denis Bartos (137.6 lbs)

Fahad Al Bloushi (134 lbs) vs Giorgi Gotchoshvili (134.6 lbs)

Majid Al Naqbi (137.7 lbs) vs John Lawrence Ordonio (138.9 lbs)

