[Vídeo] Resumen y Ganador Derrota Canelo Álvarez vs Dmitry Bivol Pelea Box 2022

Dmitry Bivol dio una clase de boxeo logrando una contundente victoria por Decisión Unánime sobre el Canelo Álvarez por el título semicompleto en el T-Mobile Arena.

El primer round transcurrió de manera pareja, ambos soltaron los brazos pero más midiendo a su rival, Bivol intentaba usar su jab para mantener la distancia. Para el segundo episodio la tónica se mantenía, pero para el tercer episodio Dmitry Bivol sorprendió en los primeros segundos golpeando de manera sólida al Canelo, que logró reaccionar cerrando de buen manera aprovechando su gancho.

Llegamos al cuarto round, Canelo no encontraba la manera de meter los golpes que se quedaban en los brazos del ruso, Bivol tampoco encontraba con claridad, en los últimos segundos un tremendo gancho de Álvarez conectó al Ruso para llevarse el round. Para el quinto round la tónica se mantenía con ambos peleadores soltando los brazos, pero con un minuto y medio Dmitry Bivol lanzó una ráfaga que puso en malas condiciones al mexicano que retó a Bivol a seguir, concluyó lo que podría considerarse el mejor round del ruso. Llegamos al sexto round donde ambos tomaron aire después de la intensidad del quinto episodio, sin embargo parecía ser otro round para el Ruso.

Llegamos al séptimo episodio, Canelo Álvarez se empezaba a ver desesperado ante un Bivol que no se salía de su estilo, esperaba los ataques del mexicano para contragolpear y cerró con todo para quedarse con el round. Para el octavo round Bivol mantenía el control de las acciones, conectaba al Canelo que no podía descifrar al ruso que mantenía la concentración. Llegamos al noveno round, Canelo salió a presionar, era el que iba al frente ante un Bivol que no soltaba tanto los brazos, hasta el último minuto y medio donde otra vez atacaba al mexicano poniéndolo contra las cuerdas, sin embargo Álvarez reaccionaba con ganchos poderosos logrando volver a ganar un round.

Llegamos al décimo episodio con la misma tónica, Canelo era el que intentaba ir al frente, pero Bivol se defendía bien y cada vez que lanzaba lograba hacerle daño al mexicano a pesar de que intentaba no ser un blanco fijo. Para el onceavo round Bivol seguía en control ante un Canelo que se notaba desesperado, incluso en un amarre terminó cargando al ruso, Bivol apretó en los últimos segundos para llevarse el round. Llegamos al doceavo episodio, Canelo Álvarez intentaba ir al frente pero se encontraba con un Dmitry Bivol realmente sólido, con una defensa perfecta y un contragolpe que no podía descifrar el mexicano, Canelo intentó arriesgar, pero Bivol nunca perdió la concentración.

Llegó la hora de las tarjetas donde los tres referís anotaron idéntico 115-113 todas para Dmitry Bivol que se quedó con la victoria por decisión. Así que habrá que ver que viene para el Canelo Álvarez si busca la revancha o si decide no volver a pelear en los pesos semicompletos.

Last modified: mayo 8, 2022

Etiquetas: Canelo Álvarez