¿Jugará hasta los 40 años?: Leo Messi respondió

Noticias

El Mundial está a casi nada de iniciar y las selecciones ya se encuentra concentradas preparando lo que será dicho torneo. Leo Messi, quien se encuentra ya con Argentina, fue entrevistado para la CONMEBOL por Cecilio Flematti en la que habló de diferentes temas, inclusive de su retirada.

«Supongo que después de mi retirada seguiré vinculado a este deporte porque me encanta el fútbol. Amo jugarlo y disfruto de eso. Fue lo único que hice toda la vida y supongo esté relacionado en un futuro al fútbol, pero no lo sé…«, empezó diciendo Messi.

«No, no me imagino jugando hasta los 40. Siempre digo que como entrenador no me veo, no es algo que me llame la atención, pero tal vez el día de mañana cambie de idea«, añadió.

«Es díficil saber lo que va a pasar mañana. Jugar en Newell’s fue un sueño que tuve siempre de chiquito, de poder jugar al fútbol argentino, que iba a la cancha y quería estar ahí. Pero ahora depende de muchísimas cosas, tengo mi familia, tres hijos, acabo de tener un cambio muy grande en mi vida que me costó muchísimo a mí y a toda mi familia. A día de hoy, lo superé y nos sentimos espectaculares. Estamos adaptados ya a nuestro nuevo lugar«, terminó diciendo el argentino.

ENTREVISTA COMPLETA A MESSI:

Last modified: noviembre 15, 2022

Etiquetas: Argentina