Además de Cristiano Ronaldo, ellos también se quejaron del Manchester United

El Manchester United ha sido tema de conversación en estos últimos días después de las declaraciones de Cristiano Ronaldo donde dejó en mala posición al club. El delantero portugués confesó que el equipo inglés le ha traicionado e incluso le han intentado sacar del club.

«El United intentó sacarme a la fuerza. No solo el entrenador, sino también la gente alrededor del club. Me sentí traicionado. Siento que algunas personas no me querían en el equipo, no solo este año, sino también la temporada pasada«, dijo CR7.

En otro de los temas, el exJuventus también declaró que en el club todo sigue igual, no hay evolución: “Desde que Sir Alex Ferguson se fue, no vi evolución en el club, el progreso fue cero”.

Ante esto, han salido nuevamente a la luz palabras de jugadores que han pasado por la institución y que ahora han tomado sentido. Di María, Ibrahimovic y Alexis Sánchez entre ellos.

Van Gaal: «El United es un club comercial»

Di María: «Me ficharon para vender camisetas»

Ibrahimovic: «La estructura es tan de la vieja escuela»

Mourinho: «No sabes lo que pasa detrás de escena»

Alexis Sanchez: “Después del primer entrenamiento me quería devolver al Arsenal”.

¿Qué pasará en el Manchester United?

