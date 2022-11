Marruecos vs Georgia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso rumbo Mundial 2022

Amistosos

Seguimos con los amistosos rumbo al Mundial 2022 este jueves 17 de noviembre, cuando Marruecos cierre su preparación con la misión de afinar detalles y quedar listos para su debut en Qatar, se medirán a Georgia que intentará hacer un duelo digno en la cancha del Sharjah.

Hora y Canal Marruecos vs Georgia

Sede: Estadio Sharjah, Sharjah, Emiratos Árabes Unidos

Hora: 11:00 am de México y Centroamérica. 12:00 pm de Toronto. 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: Por confirmar

Marruecos vs Georgia en VIVO

La selección de Marruecos está afinando ya los últimos detalles de cara a su debut en el Mundial 2022 el próximo miércoles ante Croacia, posteriormente se medirán a Bélgica y cerrarán ante Canadá, en un sector complicado donde esperan ser la sorpresa.

Los Leones del Atlas tuvieron un par de amistosos en septiembre como parte de su preparación donde vencieron 2-0 a Chile e igualaron 0-0 ante Paraguay.

Por su parte, Georgia ha venido haciendo las cosas bien en los últimos años, aunque claramente está muy lejos d e competir por cosas importantes.

Los Europeos se preparan para arrancar el clasificatorio a la Eurocopa donde esperan hacer un papel digno.

Tanto Marruecos como Georgia saben de la importancia de este partido dado que ambos quieren aprovecharlo al máximo, pero en circunstancias muy distintas, por lo que toda la presión y obligación recae del lado de los africanos que son los que estará viajando a Qatar en unos días. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Marruecos vs Georgia.

