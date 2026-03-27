Written by: marzo 27, 2026 Amistosos

Marruecos vs Ecuador EN VIVO Hora y Canal Por Internet Amistoso Marzo 2026

Marruecos vs Ecuador

Duelo de estrategias y defensas de hierro! Este viernes, Marruecos y Ecuador se miden en un amistoso internacional que servirá de termómetro para medir su solidez y aquí te contamos los detalles y nuestro pronóstico.

Tanto los Marroquies como los Ecuatorianos están en la fase final de su preparación rumbo a su debut en la Copa del Mundo 2026, por lo que cada duelo es vital para llegar a punto a la cita veraniega.

Por un lado, Marruecos inicia una nueva etapa con Mohamed Ouahbi en el banquillo, quien sorprendió dejando fuera a figuras como En-Nesyri y Amrabat. Todas las miradas estarán sobre Brahim Díaz, quien busca reencontrarse con el gol tras el drama de la Copa Africana.

Enfrente está la selección de Ecuador, dirigida por Sebastián Beccacece. ‘La Tri’ es, estadísticamente, la mejor defensa de Sudamérica, habiendo concedido apenas 0.28 goles por partido en sus eliminatorias. Sin Campana por lesión, la responsabilidad del gol recae una vez más en el eterno capitán Enner Valencia

¿Podrá el talento marroquí romper el candado ecuatoriano o veremos un duelo de porterías imbatidas?

Nuestro pronóstico: Con dos defensas tan ordenadas y Marruecos probando nuevas piezas, veo un empate 0-0 muy táctico. ¿Cuál es el suyo?

Etiquetas: , , , Last modified: marzo 27, 2026
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