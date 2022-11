Irak vs Costa Rica EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso rumbo Mundial 2022

Uncategorized

Buen partido tendremos este jueves 17 de noviembre continuando con la intensa actividad de los amistosos rumbo al Mundial 2022, cuando Costa Rica cierre su preparación con la misión de ponerse a punto, tendrá un buen duelo cuando visiten a Irak que intentará aprovechar al máximo este choque en la cancha del Basra Sports City.

Hora y Canal Irak vs Costa Rica

Sede: Basra Sports City, Basora, Irak

Hora: 8:00 am de Costa Rica y México. 3:00 pm de España y Alemania. 6:00 am PT / 9:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: Teletica

Irak vs Costa Rica en VIVO

La selección de Irak ha ido creciendo en el área de Asia, sin embargo no les alcanzó para llegar al Mundial 2022, pero ya tienen la mente puesta en el 2026 donde esperan que el aumento de cupos les beneficie.

Los Príncipes de Persia tuvieron actividad por última vez el pasado sábado cuando lograron un buen empate 0-0 ante Ecuador, unos días antes habían sido goleados 4-0 por México.

Por su parte, Costa Rica se prepara para su debut en el Mundial 2022 el próximo miércoles cuando se enfrente a España, posteriormente se medirá a Japón y cerrará ante Alemania, en un sector muy duro donde van por la sorpresa.

Los Ticos tuvieron su despedida de su afición el pasado jueves cuando lograron un sólido triunfo 2-0 ante Nigeria con anotaciones de Óscar Duarte y Kendall Waston.

Tanto Irak como Costa Rica saben de la importancia de este partido ya que será el último amistoso, para los Iraquíes hasta el próximo año, mientras que para los Ticos es la única oportunidad de probarse y quedar listos para su debut mundialista. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Irak vs Costa Rica.

