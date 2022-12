América vs Cancún EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso Diciembre 2022

Fútbol Mexicano

Buen partido nos espera este domingo 11 de diciembre con un amistoso donde el América volverá a la actividad con la misión de empezar a prepararse de cara a una nueva temporada donde buscará el título, tendrán una buena prueba cuando se midan a Cancún que saldrá a imponer su condición de local en la cancha del Andrés Quintana Roo.

Hora y Canal América vs Cancún

Sede: Estadio Andrés Quintana Roo, Cancún, Quintana Roo

Hora: 10:00 am de Cancún y 11:00 am del centro de México. 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: Nue9ve y TUDN en México. TUDN en Estados Unidos.

Streaming: YouTube

América vs Cancún en VIVO

El cuadro del América está preparando una nueva temporada de la mano del Tano Ortíz que tendrá otra oportunidad de llevar al equipo al título, saben que no habrá margen de error esta vez, solamente levantar el trofeo les sirve y para ello la pretemporada es vital.

Las Águilas no han tenido amistosos todavía y tampoco han movido mucho de su plantel destacando la llegada de Israel Reyes y Leo Suárez, todavía habrá que ver si hay más refuerzos recordando que todavía falta casi un mes para el inicio de la temporada.

AMÉRICA YA ENTRENA CON SUS REFUERZOS



Israel Reyes, Meré y Leo Suárez ya entrenan en el nido. pic.twitter.com/1RNJg9IOex — Adrenalina (@adrenalina) December 5, 2022

Por su parte, Cancún es comandada por Íñigo Idiakez que quiere poner al equipo en los primeros planos, para ello ha apostado por un plantel joven con jugadores que él conoce, sin embargo saben que el juego en conjunto será su fortaleza.

Los Caribeños tuvieron un amistoso apenas el pasado sábado cuando se midieron al Monterrey logrando un buen empate 0-0.

Tanto el América como Cancún saben de la importancia de este partido dado que será una buena prueba para ambos, aunque la prioridad será seguir mejorando, la obligación está del lado de las Águilas, mientras que para los Caribeños es una gran oportunidad de medirse a un gran club. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. América vs Cancún.

América vs Cancún EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso Diciembre 2022

