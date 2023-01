La-tremenda-respuesta-de-Cristiano-Ronaldo-cuando-le-preguntaron-sobre-su-salario-con-Al-Nassr

Noticias

Cristiano Ronaldo fue presentado este martes 03 de enero como nuevo jugador del Al Nassr del fútbol árabe. El portugués estuvo en sala de prensa donde brindó sus primeras declaraciones tras este nuevo desafío.

Uno de los temas que más se habló tras confirmarse su fichaje fue el tema de su salario, pues el delantero se convirtió en el futbolista mejor pagado del mundo.

En conferencia fue cuestionado al respecto y su respuesta fue única, así como él. «Este contrato es único porque soy un jugador único, así que eso es normal», declaró.

CR7 también declaró que pudo jugar en otro lado: «Esta es una gran oportunidad no solo por el futbol pero para intentar cambiar la mentalidad del mundo. He tenido oportunidades de jugar en Europa, Brasil y Australia, incluso en Portugal. He elegido este desafío porque quiero ayudar este gran país e intentar ayudar con mi experiencia a desarrollar el país y el club. Como la sección femenina del Al Nassr, algunos no lo saben, pero tenemos una sección de fútbol femenino aquí».

