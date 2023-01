[Vídeo] Presentación EN VIVO de Cristiano Ronaldo con el Al Nassr

Noticias

Cristiano Ronaldo está siendo presentado este martes 03 de enero como nuevo jugador del Al Nassr donde tiene contrato hasta el 2025.

El día para el portugués comenzó superando los exámenes médicos con el club árabe, así lo hizo saber el futbolista por medio de su cuenta de Instagram donde se le vio bastante contento por este nuevo reto.

Posteriormente, el jugador llegó al Mrsool Park donde tendrá lugar su presentación donde lo esperaron con música a todo volumen y después dará sus primeras declaraciones.

DECLARACIONES DE CRISTIANO RONALDO:

«Estoy muy orgulloso de este paso que he dado. Mi trabajo en Europa ya está terminado. He jugado en los mejores clubes de Europa y ahora agradezco a Arabia Saudí la oportunidad de un nuevo desafío«, empezó diciendo.

¿Por qué eligió a Al Nasrr?: «Esta es una gran oportunidad no solo por el futbol pero para intentar cambiar la mentalidad del mundo. He tenido oportunidades de jugar en Europa, Brasil y Australia, incluso en Portugal. He elegido este desafío porque quiero ayudar este gran país e intentar ayudar con mi experiencia a desarrollar el país y el club. Como la sección femenina del Al Nassr, algunos no lo saben, pero tenemos una sección de fútbol femenino aquí«.

Quiere jugar ya: «Mucha gente habla y da su opinión, pero mucha gente no sabe nada de fútbol. Todos los equipos están preparados y nos llevamos muchas sorpresas. El equipo de Corea del Sur, Costa Rica… ganar en el Mundial es muy difícil. El mundo del fútbol está muy avanzado, la liga es muy competitiva y estoy contento de estar aquí. Tengo ganas de jugar, incluso mañana si el entrenador me da la oportunidad«.

Tiene todas las ganas: «Es bueno venir aquí. He roto todos los récords en Europa y quiero romper otros cuantos aquí».

Sobre su miltimillonario contrato: «Este contrato es único porque soy un jugador único, así que eso es normal».

PRESENTACIÓN DE CRISTIANO RONALDO EN VIVO:

