Mallorca vs Valladolid EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 16 LaLiga 2022-23

Partidazo de «vida o muerte» tendremos este sábado 7 de enero siguiendo con la jornada 16 de LaLiga 2022-2023 en España, cuando el Mallorca busque aprovechar su condición de local para volver a la senda del triunfo y con ello mantenerse lejos de la zona de descenso, pero tendrán que recibir al Valladolid que sabe que es vital sumar en su visita al Son Moix.

Sede: Estadi de Son Moix, Palma, Mallorca, España

Hora: 6:30 pm de España. 11:30 am de México y Centroamérica. 12:30 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:30 pm de Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay. 2:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: DirecTV Sports en Sudamérica. SKY Sports en México y Centroamérica

Streaming: ESPN+ en Estados Unidos.

El cuadro del Mallorca, de la mano de Javier Aguirre, ha hecho un buen papel después de 15 jornadas donde han sumado 5 victorias, 4 empates y han caído en 6 duelos, aunque saben que no pueden aflojar. Vienen de un amargo descalabro en la jornada pasada siendo superados 2-0 por el Getafe.

Los Piratas tuvieron actividad a media semana en la Copa del Rey donde pasaron más problemas de los esperados para vencer 0-2 al Pontevedra en tiempos extra, con goles de Abdón Prats y Vedat Muriqi.

Por su parte, el Valladolid está teniendo una buena temporada «a secas» manteniéndose fuera de la zona de descenso, aunque muy cerca de ella. Vienen de caer 2-0 ante el Real Madrid en la jornada pasada, eso los dejó con 5 triunfos, 2 empates y 8 descalabros.

El Pucela también tuvo actividad a media semana en la Copa del Rey, pero quedaron eliminados a manos del Alavés tras sufrir una expulsión a los 5 minutos de Zouhair Feddal.

Tanto el Mallorca como el Valladolid saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de llevarse la victoria que les permita dar un gran paso en la lucha por la salvación; en la tabla general encontramos a los dirigidos por Aguirre en la onceava posición con 19 puntos, mientras que los Pucela marchan en el lugar 15 con 17 unidades en LaLiga. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Mallorca vs Valladolid.

