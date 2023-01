Juventus vs Udinese EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 17 Serie A 2022-23

Serie A

Buen partido nos espera este sábado 7 de enero en la jornada 17 de la Serie A 2022-2023 de Italia, cuando la Juventus busque sumar un nuevo triunfo que los consolide en zona de Champions, pero recibirán al Udinese que saldrá decidido a sorprender en su visita a Turín.

Hora y Canal Juventus vs Udinese

Sede: Juventus Stadium, Turín, Italia

Hora: 6:00 pm de Italia. 11:00 am de México y Centroamérica. 12:00 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: Paramount+ en Estados Unidos. ESPN en Latinoamérica.

Juventus vs Udinese en VIVO

El cuadro de la Juventus ha tenido una campaña irreegular, aunque ha venido con un paso ascendente que intentará mantener. Después de 16 fechas suman 10 victorias, 4 empates y han perdido solamente en un par de juegos.

La Vecchia Signora viene de un milagroso triunfo en la jornada pasada cuando visitaron al Cremonese en un duelo donde no se vieron nada bien, pero un gol al 90+1 de Arkadiusz Milik les terminó dando la victoria.

Por su parte, el Udinese ha tenido un buen torneo manteniéndose lejos de la zona de descenso que es su principal objetivo, aunque ellos no llegan de la mejor manera. En 16 fechas suman 6 triunfos, 7 empates y han perdido en 3 ocasiones.

El Friulani viene de un agridulce empate en la jornada pasada cuando recibieron al Empoli en un duelo en el que se fueron abajo apenas a los 3 minutos, pero con gol de Roberto Pereyra al 70 firmaron el 1-1 final. Suman 9 duelos (8 de liga) sin triunfo.

Tanto la Juventus como el Udinese saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un gran paso en la pelea por sus objetivos; en la tabla general encontramos a la Vecchia Signora en la tercera posición con 34 puntos, mientras que el Friulani es octavo con 25 unidades en esta Serie A. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Juventus vs Udinese.

