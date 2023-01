Rayo Vallecano vs Betis EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 16 LaLiga 2022-23

Liga Española 2022-2023

Seguimos con las emociones de la jornada 16 de LaLiga 2022-2023 en España este domingo 8 de enero con un buen duelo donde el Rayo Vallecano buscará aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que los meta a la lucha por puestos europeos, pero recibirán a un Betis que también saldrá con la misión de sumar en su visita a Vallecas.

Hora y Canal Rayo Vallecano vs Betis

Sede: Estadio de Vallecas, Madrid, España

Hora: 4:15 pm de España. 9:15 am de México y Centroamérica. 10:15 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 11:15 am de Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay. 12:15 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 7:15 am PT / 10:15 am ET en Estados Unidos.

Canal: DirecTV Sports en Sudamérica. SKY Sports en México y Centroamérica

Streaming: ESPN+ en Estados Unidos.

Rayo Vallecano vs Betis en VIVO

El cuadro del Rayo Vallecano ha tenido una buena campaña en términos generales luchando lejos de la zona baja. En la jornada pasada igualaron 2-2 en su visita a Girona para colocarse con 6 victorias, 5 empates y 4 descalabros.

Los Rayistas vienen de un durísimo golpe a media semana quedando eliminados de la Copa del Rey al ser superados 2-0 en su visita al Sporting Gijón.

Por su parte, el Betis está teniendo un buen torneo, pero ha venido a menos en las últimas semanas y necesita apretar si quiere seguir luchando por Europa. Ellos vienen de igualar 0-0 ante el Athletic Bilbao en la jornada pasada, eso los dejó con 7 triunfos, 4 empates y 4 derrotas.

Los Béticos también tuvieron actividad a media semana en la Copa del Rey donde no tuvieron problemas para golear 1-4 al Ibiza-Islas Pitiusas con anotaciones de Willian José, Edgar González y Nabil Fekir, así como un autogol.

Tanto el Rayo Vallecano como el Betis saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un gran paso en su lucha por competencias europeas; en la tabla general encontramos a los Rayistas en la octava posición con 23 puntos, mientras que los Béticos son séptimos con 25 unidades en LaLiga. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Rayo Vallecano vs Betis.

