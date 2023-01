Manchester United vs Manchester City EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 20 Premier League 2022-23

Premier League 2022-2023

Abrimos las emociones de este sábado 14 de enero con un partidazo de poder a poder en la jornada 20 de la Premier League 2022-2023, donde el Manchester United buscará aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que consolide el buen momento que viven, pero recibirán a un Manchester City que saldrá urgido de ganar en su dura visita a Old Trafford.

Hora y Canal Manchester United vs Manchester City

Sede: Old Trafford, Manchester, Inglaterra

Hora: 12:30 pm de Reino Unido. 6:30 am de México y Centroamérica. 7:30 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 8:30 am de Bolivia y Venezuela. 9:30 am de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 4:30 am PT / 7:30 am ET en Estados Unidos.

Canal: NBC Sports en Estados Unidos. Paramount+ en México. ESPN en Sudamérica.

Manchester United vs Manchester City en VIVO

El cuadro del Manchester United ha venido con un paso ascendente que los ha consolidado en zona de Champions, pero saben que no pueden aflojar. En la jornada pasada golearon 3-0 al Bournemouth para colocarse con 11 victorias, 2 empates y 4 descalabros.

Los Red Devils tuvieron actividad a media semana en la Copa de la Liga donde recibieron al Charlton logrando vencerlos 3-0 con doblete de Marcus Rashford y uno más de Antony.

Por su parte, el Manchester City ha tenido un buen torneo manteniéndose en carrera por el título, pero sin margen de error. En la jornada pasada vencieron 1-0 al Chelsea para colocarse con 12 victorias, 3 empates y un par de partidos perdidos.

Los Citizens también tuvieron actividad a media semana en la Copa de la Liga, pero ellos quedaron eliminados de manera sorpresiva al caer 2-0 en su visita al Southampton.

Tanto el Manchester United como el Manchester City saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un golpe de autoridad en carrera por la cima; en la tabla general encontramos a los Red Devils en la cuarta posición con 35 puntos, mientras que los Citizens son sublíder con 39 unidades en la Liga Premier. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Manchester United vs Manchester City.

