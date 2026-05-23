Manchester City vs Aston Villa EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 38 Premier League 2025-26

Ligas Europeas

¿El último baile de Pep Guardiola o la fiesta del campeón de la Europa League? ¡La última jornada de la Premier League nos trae un partido histórico y sumamente emotivo con el Manchester City recibiendo al Aston Villa! Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Tras confirmarse su salida del club tras 10 años inolvidables y 20 trofeos en la vitrina, Pep Guardiola se despide de los Citizens dirigiendo su partido número 593 y querrá hacerlo con un triunfo.

El Manchester City se quedó con las ganas de levantar el título de liga tras el campeonato del Arsenal, pero la motivación hoy es total: darle una despedida de oro a su técnico más grande en un Etihad Stadium que estrenará una grada con su nombre.

Los Ciudadanos empataron a media semana 1-1 en su visita al Bournemouth, con eso sellaron su subcampeonato de la Premier.

Pero ojo, que enfrente está el Aston Villa de Unai Emery, que llega con la moral por las nubes tras coronarse campeones de la Europa League a mitad de semana en Estambul. Los Villanos ya tienen su boleto a la Champions asegurado, así que jugarán sin pizca de presión en patio ajeno.

Los pronósticos ven una victoria del City en un juego muy entretenido y con rotaciones por parte de ambos entrenadores. Para ti, ¿quién se lleva este último encuentro del año? ¿Cierra Pep con broche de oro o el Villa arruina la fiesta de despedida?

Nuestro pronóstico: El Manchester City le dará una despedida digna a Guardiola, los vemos ganando 2-1 ante unos Villanos que prácticamente ya están de vacaciones. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: mayo 23, 2026