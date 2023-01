[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Puebla vs Tigres 0-2 Liga MX Femenil Clausura 2023

Liga MX Femenil

Las Tigres no tuvieron demasiados problemas para vencer 2-0 a Puebla en el cierre de la jornada 3 de la Liga MX Femenil Clausura 2023 en el Cuauhtémoc.

El partido no pudo arrancar de mejor manera para Tigres ya que apenas a los 2 minutos Mia Fishel anotó el 0-1, pero tras eso Puebla se paró bien atrás intentando con algunos ataques tímidos, así, al descanso nos fuimos sin más. Para el segundo tiempo Tigres seguía dominando y a los 9 minutos Lizbeth Ovalle apareció para anotar el 0-2, tras eso no hubo mucho que contar, Puebla no podía responder aunque adelantaba lineas, pero las Amazonas controlaron las acciones para quedarse con el triunfo.

Con esta victoria Tigres arribó a 9 puntos con paso perfecto, mientras Puebla se quedó en blanco. En la jornada 4 de la Liga MX Femenil, las Amazonas recibirán a Toluca el lunes, un día antes La Franja visitará a Tijuana. Puebla 0-2 Tigres.

