Brighton vs Liverpool EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver FA Cup 2022-23

Premier League 2022-2023

Abrimos las emociones de este domingo 29 de enero en la cuarta ronda de la FA Cup 2022-2023, cuando el Brighton busque aprovechar su condición de local para dar la sorpresa al recibir a un Liverpool que saldrá a imponer su jerarquía en su visita al Falmer Stadium.

Hora y Canal Brighton vs Liverpool

Sede: Falmer Stadium, Brighton & Hove, Falmer, Reino Unido

Hora: 1:30 pm de Reino Unido. 7:30 am de México y Centroamérica. 8:30 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 10:30 am de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 5:30 am PT / 8:30 am ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en Latinoamérica.

Streaming: ESPN+ en Estados Unidos.

Brighton vs Liverpool en VIVO

El cuadro del Brighton ha tenido una gran temporada en la Premier League donde marchan sextos de la tabla. El pasado sábado visitaron al Leicester salvando un empate 2-2 con gol de Evan Ferguson al 88.

Las Gaviotas no tuvieron demasiados problemas en la tercera ronda de la Copa, el pasado 7 de enero, cuando visitaron al Middlesbrough logrando superarlos 1-5 con doblete de Alexis Mac Allister y goles de Pascal Grob, Adam Lallana y Deniz Undav.

Por su parte, el Liverpool ha tenido una temporada muy dura en la Premier siendo una de las decepciones al ubicarse en la novena posición. El pasado sábado recibieron al Chelsea siendo incapaces de anotar para un 0-0 final.

Los Reds sufrieron en la tercera ronda de la Copa ya que tuvieron que irse al Replay para vencer 0-1 a los Wolves con solitaria anotación de Harvey Elliot.

Tanto el Brighton como el LIverpool saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita avanzar a la quinta ronda de la competencia. En los pronósticos los Reds son favoritos, pero las Gaviotas están en casa y tienen todo para aspirar a sorprender. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Brighton vs Liverpool.

Brighton vs Liverpool EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver FA Cup 2022-23

Last modified: enero 28, 2023

Etiquetas: Brighton