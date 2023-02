Manchester United vs Crystal Palace EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 22 Premier League 2022-23

Premier League 2022-2023

Seguimos con la actividad de la jornada 22 de la Premier League 2022-2023 este sábado 4 de febrero con un gran duelo donde el Manchester United buscará volver a la senda del triunfo y pelear por los primeros puestos de la tabla, pero tendrán que recibir al Crystal Palace que intentará sorprender en su visita al Old Trafford.

Hora y Canal Manchester United vs Crystal Palace

Sede: Old Trafford, Manchester, Inglaterra

Hora: 3:00 pm de Reino Unido. 9:00 am de México y Centroamérica. 10:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 11:00 am de Bolivia y Venezuela. 12:00 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 8:00 am PT / 10:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: Telemundo en Estados Unidos. Paramount+ en México. ESPN en Sudamérica.

Manchester United vs Crystal Palace en VIVO

El cuadro del Manchester United está teniendo una gran temporada peleando en los primeros puestos de la tabla, sin embargo vienen de una amarga derrota en la jornada pasada cayendo 3-2 ante el Arsenal, eso los dejó con 12 victorias, 3 empates y han caído derrotados en 5 choques.

Los Red Devils tuvieron actividad por última vez el pasado miércoles firmando su boleto a la Final de la Copa de la Liga tras vencer al Nottingham Forest.

Por su parte, el Crystal Palace ha tenido una buena campaña en términos generales peleando en media tabla lejos de la zona de descenso. Después de 20 duelos suman 6 victorias, 6 empates y han perdido en 8 ocasiones.

Las Águilas vienen de un buen empate en la jornada pasada, hace un par de semanas, cuando recibieron al Newcastle en un choque cerrado para el 0-0 final.

Tanto el Manchester United como el Crystral Palace saben de la importancia de este partido dado que ambos quieren el triunfo en carrera por sus objetivos en esta segunda vuelta; en la tabla general encontramos a los Red Devils en la cuarta posición con 39 puntos, mientras que las Águilas son doceavos con 24 unidades en esta Liga Premier. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Manchester United vs Crystal Palace.

Manchester United vs Crystal Palace EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 22 Premier League 2022-23

Last modified: febrero 3, 2023

Etiquetas: Canal Manchester United vs Crystal Palace