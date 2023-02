Cuba vs Colombia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 5 Serie del Caribe 2023

Uncategorized

Abrimos la actividad de este lunes 6 de febrero en el día 5 de la Serie del Caribe 2023, cuando Cuba busque sumar una victoria que les permita seguir en la pelea por la clasificación, no tienen margen de error, pero se medirán a Colombia que está motivado listo para llevarse el triunfo en La Rinconada.

Hora y Canal Cuba vs Colombia

Sede: Estadio de Béisbol de La Rinconada, Caracas, Venezuela

Hora: 10:30 am de Venezuela y República Dominicana. 8:30 am de México y Centroamérica. 9:30 am de Cuba y Colombia.

Canal: SKY Sports en México. ESPN Deportes en Estados Unidos. Win Sports en Colombia.

Cuba vs Colombia en VIVO

La novena de Cuba ha tenido una competencia complicada ya que en 4 jornadas suman apenas una victoria y 3 derrotas, situación que los tiene comprometidos, necesitarán un cierre perfecto para aspirar a clasificar a las semifinales.

Los Agricultores vienen de una margo descalabro el día 4 cuando se midieron a México en un choque muy cerrado, pero en el que terminaron cayendo 6-5.

Por su parte, Colombia ha tenido un desempeño irregular en la competencia tras sumar par de victorias y par de derrotas, por lo que igual saben que necesitan ganar este lunes para acercarse a la fase final.

Los Vaqueros de Montería viene de una grandísima victoria el día de ayer cuando se midieron a Curazao en un duelazo de poder a poder que se extendió hasta el 13avo inning donde se terminaron llevando el triunfo 6-4.

Tanto Cuba como Colombia saben de la importancia de este juego ya que no hay margen de error, estamos entrando a la recta final en la búsqueda del boleto a las semifinales, el ganador saldrá fortalecido, mientras que el perdedor prácticamente se despedirá de la competencia. Al concluir el juego los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de las acciones y el score final. Cuba vs Colombia.

