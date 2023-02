Béisbol

Seguimos con las emociones de este martes 7 de febrero en el día 6 de la Serie del Caribe 2023, cuando Colombia busque firmar su clasificación a las semifinales, pero tendrá una durísima prueba al medirse a la República Dominicana que también saldrá decidido a firmar su pase a la fase final en La Rinconada.

Hora y Canal Colombia vs República Dominicana

Sede: Estadio de Béisbol de La Rinconada, Caracas, Venezuela

Hora: 6:00 pm de Venezuela y República Dominicana. 4:00 pm de México y Centroamérica. 5:00 pm de Cuba y Panamá.

Canal: SKY Sports en México. ESPN Deportes en Estados Unidos. Win Sports en Colombia.

Colombia vs República Dominicana en VIVO

La novena de Colombia ha cumplido con un buen papel en las 5 jornadas previas donde han sumado 3 victorias y 2 derrotas, situación que los tiene cerca de firmar su boleto a las semifinales, pero saben que no pueden caer en excesos de confianza, querrán liquidar el pase este mismo martes.

Los Vaqueros de Montería vienen de una gran victoria el día de ayer cuando se midieron a Cuba logrando superarlos 5-4 en un duelo muy emocionante.

Por su parte, la República Dominicana también ha hecho bien las cosas hasta ahora firmando 3 victorias y par de derrotas estando cerca de las semifinales, pero saben que también necesitan ganar una vez más para asegurar el pase.

Los Tigres del Licey vienen de un contundente triunfo el día de ayer cuando se midieron a Panamá logrando aplastarlos con un claro 10-1.

Tanto Colombia como República Dominicana saben de la importancia de este juego dado que ambos querrán llevarse el triunfo y con ello firmar su pase a las semifinales, no hay margen de error ahora que entramos a la recta final de esta primera fase, no hay un claro favorito. Al concluir el juego los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de las acciones y el score final. Colombia vs República Dominicana.

Colombia vs República Dominicana EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 6 Serie del Caribe 2023

Last modified: febrero 6, 2023

Etiquetas: Canal Colombia vs República Dominicana