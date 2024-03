Perú vs República Dominicana EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso Internacional 2024

Amistosos

Llegó el último enfrentamiento de Perú en la Fecha FIFA en donde la escuadra inca se medirá a República Dominicana para buscar un triunfo que les permita seguir por un buen camino con rumbo a la Copa América.

Hora y Canal Perú vs República Dominicana

Sede: Estadio Monumental, Lima, Perú

Hora: 8:30 pm de Perú. 9:30 pm en República Dominicana

Transmisión: Movistar Play, América Televisión y Movistar Deportes en Perú. Fanatiz International en el Resto del Mundo.

Perú vs República Dominicana EN VIVO

La escuadra Inca continúa con su preparación rumbo a la Copa América 2024, ante otro rival de la CONCACAF luego de su triunfo frente a Nicaragua el viernes pasado y en casa buscará obtener un triunfo que les dé confianza con rumbo a la competencia de la que apenas hace dos ediciones fue subcampeón.

Mucho se ha criticado que Perú no tuviera rivales de peso en esta fecha FIFA, pues tanto los nicaragüenses como los dominicanos son equipos muy inferiores en el papel, pero sin duda, los duelos de preparación le servirán al equipo de Juan Reynoso para poder encontrar a su equipo ideal y mantenerse con ritmo antes de la justa continental.

Por su parte, la escuadra Quisqueyana se midió a su similar de Aruba el sábado pasado en un partido donde no tuvo muchos problemas, pero el que no significó para nada una prueba como la que ahora se encontrarán al medirse a una escuadra que aunque no pasa por su mejor momento, sin duda tiene mejores jugadores.

República Dominicana se prepara para enfrentar las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo en los próximos meses y aunque no son favoritos, sin duda querrán mostrar que su futbol ha crecido y ya no es tan descabellado pensar en ellos como una opción para destacar en un futuro no tan lejano.

Ambas escuadras se preparan para competencias de jerarquía, pero seguramente ambas tendrán que buscar un mejor nivel para encararlas de la mejor forma posible. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final.

