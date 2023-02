Celta vs Atlético de Madrid EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 20 LaLiga 2022-23

Liga Española 2022-2023

Buen partido nos espera este domingo 12 de febrero siguiendo con la jornada 21 de LaLiga 2022-2023 en España, cuando el Celta de Vigo busque aprovechar su condición de local intentando seguir con su buena inercia que los aleje de la zona de descenso, pero recibirán a un Atlético de Madrid que está obligado a ganar en su visita a Balaídos.

Hora y Canal Celta vs Atlético de Madrid

Sede: Estadio de Balaídos, Vigo, España

Hora: 4:15 pm de España. 9:15 am México y Centroamérica. 10:15 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 11:15 am de Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay. 12:15 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 7:15 am PT / 10:15 am ET en Estados Unidos.

Canal: DirecTV Sports en Sudamérica. SKY Sports en México y Centroamérica

Streaming: ESPN+ en Estados Unidos.

Celta vs Atlético de Madrid en VIVO

El cuadro del Celta ha tenido una campaña algo irregular, pero ha venido mejorando en las últimas jornadas alejándose de la zona de descenso. Después de 20 duelos suman 6 victorias, 5 empates y han caído derrotados en 9 ocasiones.

Los Celestes vienen de un grandísimo triunfo en la jornada pasada cuando visitaron al Betis logrando superarlos 3-4 con doblete de Gabri Veiga y anotaciones de Jorgen Strand y Joseph Aidoo.

Por su parte, el Atlético de Madrid ha tenido una campaña muy irregular con muchos altibajos que apenas lo tienen peleando por un boleto a la Champions. Ellos suman 10 victorias, 5 empates y 5 derrotas en 20 jornadas.

Los Colchoneros vienen de un amargo empate en la jornada pasada cuando recibieron al Getafe en un duelo donde tomaron ventaja con gol de Ángel Correa, pero a 7 minutos del final los igualaron para el 1-1 final.

Tanto el Celta como el Atlético de Madrid saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de llevarse la victoria que les permita dar un gran paso en la pelea por sus objetivos; en la tabla general encontramos a los Celestes en la doceava posición con 23 puntos, mientras que los Colchoneros son cuartos con 35 unidades en LaLiga. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Celta vs Atlético de Madrid.

