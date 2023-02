Manchester City vs Aston Villa EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 23 Premier League 2022-23

Premier League 2022-2023

Seguimos con la intensa actividad de la jornada 23 de la Premier League 2022-2023 este domingo 12 de febrero con un gran duelo donde el Manchester City buscará volver a la senda del triunfo para seguir en carrera por el título, pero recibirán al Aston Villa que intentará sorprender en el Etihad Stadium.

Hora y Canal Manchester City vs Aston Villa

Sede: Etihad Stadium, Manchester, Inglaterra

Hora: 4:30 pm de Reino Unido. 10:30 am de México y Centroamérica. 11:30 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:30 pm de Bolivia y Venezuela. 1:30 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 8:30 am PT / 11:30 am ET en Estados Unidos.

Canal: Telemundo en Estados Unidos. Paramount+ en México. ESPN en Sudamérica.

Manchester City vs Aston Villa en VIVO

El cuadro del Manchester City ha cumplido con una buena temporada, aunque no tan aplastante como en otros años y eso los ha complicado en la lucha por el título. Después de 21 duelos suman 14 victorias, 3 empates y han caído en 4 choques.

Los Citizens vienen de un durísimo golpe en la jornada pasada cuando visitaron al Tottenham siendo superados 1-0 en lo que fue su segunda derrota en sus últimos 4 duelos de liga.

Por su parte, el Aston Villa ha cumplido con una buena campaña peleando en media tabla lejos de la zona de descenso que es su principal objetivo. Ellos suman 8 victorias, 4 empates y han perdido en 9 compromisos.

Los Villanos vienen de un amargo descalabro en la jornada pasada cuando recibieron al Leicester City en un duelo en el que tomaron ventaja en un par de ocasiones, pero terminaron cayendo 2-4.

Tanto el Manchester City como el Aston Villa saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de sumar en sus respectivas luchas, aunque los Citizens son claros favoritos, marchan sublíderes con 45 puntos, mientras que los Villanos son onceavos con 28 unidades en la Liga Premier. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Manchester City vs Aston Villa.

Manchester City vs Aston Villa EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 23 Premier League 2022-23

