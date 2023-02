[Vídeo] Repetición Gol Karim Benzema Real Madrid 3-0 Elche LaLiga 2022-23

Liga Española 2022-2023

El Real Madrid golea al término del primer tiempo al Elche por 3-0 en el Estadio Santiago Bernabéu. Esta vez, la anotación fue convertida nuevamente por Karim Benzema, quien ya suma dos goles en su cuenta personal en este compromiso correspondiente a la jornada 21 de LaLiga de España 2022-23.

El delantero francés marcó al 45+1′, nuevamente desde los once pasos, luego de una falta sobre Rodrygo dentro del área y el árbitro no dudaría en señalar la infracción. Benzema esta vez cambió la dirección y aunque el guardameta adivinó, no pudo alcanzar la pelota.

Con esta anotación, Karim Benzema se ubica en la segunda posición de la tabla de goleadores con 11 anotaciones. Solo se encuentra a 3 goles de Robert Lewandowski quien tiene 14.

