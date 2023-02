Ajax vs Union Berlin EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Europa League 2022-23

Europa League

Se abren las emociones de la ronda preliminar de la fase final en la Europa League 2022-2023 este jueves 16 de febrero con un gran duelo donde el Ajax buscará aprovechar su condición de local para tomar ventaja al recibir a la Union Berlín que llega en un gran momento listos para salir con vida del Amsterdam Arena.

Hora y Canal Ajax vs Union Berlin

Sede: Johan Cruyff Arena, Ámsterdam, Países Bajos

Hora: 6:45 pm de Países Bajos. 11:45 am de México y Centroamérica. 12:45 pm de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:45 pm de Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay. 2:45 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 10:45 am PT / 2:45 pm ET en Estados Unidos.

Canal: Fox Sports en México y Sudamérica (Excepto Argentina). ESPN en Centroamérica.

Streaming: Vix+ en EUA. Star+ en Argentina.

Ajax vs Union Berlin en VIVO

El cuadro del Ajax está teniendo una buena temporada en la Eredivisie donde se mantienen en carrera por el título viniendo con paso ascendente tras un bache hace unas semanas. El pasado domingo recibieron al Waalwijk logrando vnecerlos 3-1 con goles de Brobbey, Timber y Kudus.

Ajacieden fracasó en la fase de grupos de la Champions League donde terminó tercero del sector A por debajo del Napoli y Liverpool, eso los mandó a esta Europa League donde están entre los favoritos a pelear por el título.

Por su parte, el Union Berlín está siendo el equipo sensación en la Bundesliga donde marchan segundos apenas un punto debajo del Bayern Múnich. El pasado sábado visitaron al RB Leipzig logrando vencerlos 1-2 con goles de Haberer y Knoche.

Die Eisernen tuvo una actuación irregular en la fase de grupos de esta Liga Europea donde finalizó segundo del sector D por debajo del Union Saint-Gilloise, eso los mandó a esta ronda previa.

Tanto el Ajax como el Union Berlín saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de ganar y pegar primero, aunque en los pronósticos Ajacieden, de Edson Álvarez y Jorge Sánchez, es favorito al estar en casa, pero los Alemanes tienen la calidad para aspirar a salir, al menos, con el empate. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Ajax vs Union Berlin.

