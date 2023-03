Barcelona vs Valencia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 23 LaLiga 2022-23

Liga Española 2022-2023

Buen partido tendremos este domingo 5 de marzo siguiendo con la jornada 24 de LaLiga 2022-2023 en España, cuando el Barcelona busque volver a la senda del triunfo que los consolide en lo más alto de la tabla, pero tendrán que recibir a un Valencia que llega urgido de quedarse con el botín en su visita al Camp Nou.

Hora y Canal Barcelona vs Valencia

Sede: Estadio Camp Nou, Barcelona, España

Hora: 4:15 pm de España. 9:15 am México y Centroamérica. 10:15 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 11:15 am de Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay. 12:15 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 7:15 am PT / 10:15 am ET en Estados Unidos.

Canal: DirecTV Sports en Sudamérica. SKY Sports en México y Centroamérica

Streaming: ESPN+ en Estados Unidos.

Barcelona vs Valencia en VIVO

El cuadro del Barcelona ha tenido una gran temporada perfilando el título, aunque vienen de una sorpresiva derrota en la jornada pasada cuando cayeron 1-0 en su visita al Almería, eso los dejó con 19 victorias, 2 empates y han caído en un par de ocasiones.

Los Blaugranas tuvieron actividad a media semana donde lograron un grandísimo triunfo en las semifinales de la Copa del Rey donde vencieron al Real Madrid con un autogol en la cancha del Santiago Bernabéu.

Por su parte, el Valencia ha tenido una temporada decepcionante peleando en la zona baja de la tabla intentando salir de la zona de descenso. Ellos suman apenas 6 triunfos, 5 empates y han perdido en 12 ocasiones, por lo que les urge sumar este domingo, aunque luce difícil.

Los Naranjeros vienen de tomar un respiro en la jornada pasada cuando recibieron a la Real Sociedad logrando superarlos con un autogol.

Tanto el Barcelona como el Valencia saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un paso en la lucha por sus objetivos; en la tabla general encontramos a los Blaugranas como líderes con 59 puntos, mientras que los Naranjeros marchan en el puesto 18 con 23 unidades en LaLiga. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Barcelona vs Valencia.

