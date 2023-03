UFC 285: Jon Jones vs Ciryl Gane EN VIVO Repetición Cobertura, Resultado, Ganador

UFC

Uno de los «¿Qué pasaría si?» más antiguos de la UFC. Los escenarios finalmente se desarrollarán en el octágono el sábado por la noche cuando Jon Jones finalmente debute en la división de peso pesado. Jones se enfrentará a Ciryl Gane por el campeonato vacante de peso pesado en el evento principal de UFC 285.

Jones, el rey de los pesos semipesados desde hace mucho tiempo, peleó por última vez en 2020. Dejó vacante su cinturón en medio de una disputa financiera con los ejecutivos de UFC y finalmente comenzó a ganar peso para competir en el peso pesado. Conoce a Gane, quien está a dos peleas de perder en su primer intento por convertirse en campeón indiscutible. En esa pelea, Gane perdió por decisión ante Francis Ngannou en UFC 270, pero desde entonces se recuperó con una victoria por nocaut sobre Tai Tuivasa.

Jon Jones vs Ciryl Gane en VIVO

Si bien hay una gran cantidad de cintas sobre Jones, nunca ha sido un misterio más grande en su carrera. Eso es lo que sucede cuando no solo asciende a una nueva división, sino que no se le ha visto en tres años. Peor aún, la versión de Jones que vimos en los tres concursos anteriores antes de su despido fue la versión menos inspirada de él que jamás habíamos visto. Cada uno de esos combates vio a Jones acercarse peligrosamente a perder su título. Una buena parte de la gente pensó que perdió ante Thiago Santos, y aún más pensaron que Dominick Reyes lo superó por puntos. Muchos tienden a olvidar que Jones tuvo un gran momento de estupidez contra Anthony Smith que podría haber visto a Jones perder el cinturón a través de DQ si Smith hubiera optado por tomar el camino más fácil. Por lo tanto, incluso antes de su despido, la pregunta era si su arrogancia finalmente lo estaba alcanzando.

Por otro lado, Jones ha tenido otros tres despidos de más de un año en su carrera en UFC, regresando con un aspecto excepcionalmente bueno en dos de esos concursos y logrando barrer las tarjetas de puntuación en el tercero. Parece que Jones tiende a aburrirse con el juego de lucha, lo que requiere que se aleje por un período prolongado para rejuvenecerse. ¿Jones vuelve a tener amor por el deporte? ¿Fue la necesidad constante de mantener su marco dentro de una distancia sorprendente de 205?

Por supuesto, todos hemos visto las fotos de Jones ahora que oficialmente es un peso pesado y nadie parece estar impresionado por la transformación de Jones. Jones lució más marcado después de la primera vez que fue despojado del título. Esta vez se ve… suave. No es que esté en una forma terrible, pero es fácil ver que se ha aprovechado de no tener que prepararse para un corte de peso. Si tuviera que juzgar dónde se encuentra Jones en función de su apariencia física, la conjetura aquí es que no ha redescubierto su motivación.

Aparte del espacio de cabeza de Jones, hay muchas preguntas en términos de su enfrentamiento con Gane. Jones siempre ha confiado mucho en su increíble alcance de 84”. No es que nadie pueda culparlo; es la ruta más segura hacia la victoria. Sin embargo, dado que es una ventaja tan increíble para él, Jones ha tenido problemas con los oponentes que pueden acercarse a su alcance. Su épica contienda con Alexander Gustafsson, la contienda con Reyes que muchos creían que había perdido… esos oponentes han estado más cerca de igualar el alcance de Jones. El alcance de Gane no coincide con el de Jones, pero se acerca más que el de Gustafsson o el de Reyes. Además, no hace falta ser un fan incondicional para darse cuenta de lo limpio que es Gane como delantero. Es posible que Gane sepa cómo usar su longitud mejor que Jones en este momento.

Otra cosa que muchos han señalado es que Jones es un excelente luchador. No estoy seguro de que eso sea cierto. Estoy absolutamente de acuerdo en que lo era; No estoy seguro de que todavía lo esté. Cuanto más profundizan los luchadores en su carrera, menos tienden a usar su lucha libre. Daniel Cormier fue muy selectivo al usar su lucha al final de su carrera. Dan Henderson, un luchador olímpico, anotó un derribo en las últimas nueve peleas de su carrera. Quizás el ejemplo más inmediato es Josh Emmett. Emmett anotó ocho derribos en uno de sus primeros concursos de UFC en el peso ligero. Después de pasar al peso pluma, aseguró tres en nueve combates. La lucha libre es dura para el cuerpo y el cuerpo no puede hacerlo tanto cuando envejece. Entiendo que Jones no es anciano, pero comenzó en el deporte a una edad temprana. Además, todos conocemos su historial de consumo de drogas. ¿Qué tipo de daño le ha hecho eso a su cuerpo? No ayuda que Jones luchó no solo para derribar a Reyes; luchó para mantener a Reyes abajo.

Dado que Gane no pudo detener los derribos de Ngannou, muchos creen que no importa que Jones probablemente ya no sea el luchador que solía ser. De hecho, el coeficiente intelectual de agarre de Gane es un gran signo de interrogación ahora después de su estúpida búsqueda de un gancho de talón. Además, si Jones obtiene la primera posición encima de él, Jones tiene el GnP más devastador que jamás haya visto. Cuando suelta los codazos, es una de las imágenes más distintivas de todo el MMA… y una de las más violentas. Gane ha mostrado dureza, pero también ha mostrado pánico en la lona. Si bien hay muchas preguntas sobre Jones, no tengo dudas de que sacará provecho si Gane muestra una pizca de miedo. Parte de la razón por la que Jones tiene tanto éxito es su voluntad de hacer lo que sea necesario para ganar, incluso si se considera que no es ético. Por ejemplo, hay una gran cantidad de personas que creen que las patadas elípticas deberían ser ilegales. Eso no ha impedido que Jones la convierta en una de sus armas favoritas.

Dado el misterio de qué tan bien se traduce Jones a peso pesado, tengo todo el derecho de hacer una pausa. Después de todo, Jones ha superado largos despidos antes. Ha demostrado que puede hacer lo que quiere cuando se propuso maltratar a Cormier para un derribo. Él es GOAT para muchas personas. Pero también es uno de los seres humanos más arrogantes del planeta. No digo que no tenga motivos para tener confianza, pero la arrogancia tiende a alcanzar a las personas en algún momento. Hay una gran parte de mí que dice «Es Jon Jones«. Lo entiendo. Pero hay otra parte de mí que dice que la mala toma de decisiones de Jones en su vida personal lo alcanzará en algún momento de la jaula. Y a Jones le gusta vencer a la gente en su propio juego para probar un punto. No creo que ese punto se haga esta vez. Gane por decisión

Last modified: marzo 4, 2023

Etiquetas: Ciryl Gane