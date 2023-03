Ser potero suplente del América, sinónimo de decepciones.

Fútbol Mexicano Liga MX Torneo Clausura 2023

La portería de las Águilas del América, ha sido desde siempre un puesto en el que la exigencia siempre es máxima y en el que el mínimo error podría costar derrotas o inclusive campeonatos.

En los últimos años, los azulcremas han tenido extraordinarios guardametas que han logrado cargar con el peso del equipo y se han convertido en históricos de la institución; sin embargo, también está la otra cara de la moneda: los arqueros suplentes que de pronto se convierten en titulares.

En este último rubro, ya son varios los porteros que durante años esperaron su oportunidad, pero que al final demostraron no estar capacitados para el puesto. Aquí te mostramos cuales son esos casos.

Alberto Becerra

Fue suplente por varios años de figuras como Oswaldo Sánchez o Adolfo Ríos, recibiendo su primera oportunidad en el Verano 2000, torneo donde las críticas llegaron prácticamente al mismo tiempo que su debut. En sus primeros cinco partidos, recibió 11 goles, promediando más de dos goles recibidos por partido, situación que lo hizo volver a la banca.

Para el Apertura 2003, Becerra volvió al arco americanista en tres partidos, recibiendo la confianza tras una lesión de Ríos, sin embargo, en solo tres partidos, recibió 13 goles para un escandaloso promedio que superaba los cuatro goles por encuentro. Después de eso, nunca volvió a defender el marco águila.

Armano Navarrete

El eterno suplente de la primera etapa de Guillermo Ochoa con América: Navarrete llegó al club en 2006 y desde siempre supo que su rol era como suplente y que solo aparecería ante una eventual lesión o suspensión del seleccionado nacional. Cuando le tocaba aparecer solía responder y en el Apertura 2011 llegó su gran oportunidad al emigrar Memo a Francia.

El peso de la portería americanista fue demasiado para Navarrete, quien en su único torneo como titular, recibió 31 goles en 17 partidos, siendo señalado como uno de los culpables del pésimo torneo americanista. Sus terribles actuaciones y un recordado error en el Clásico ante Chivas, provocaron su salida del club, al intercambiarlo por un guardameta que haría historia en el Nido: Moisés Muñoz.

Hugo González

Con base en sus grandes actuaciones con el equipo Sub 20 del América, Hugo se ganó un lugar en el primer equipo, con el que debutó en 2012. Durante años esperó una oportunidad como titular, pues al igual que Navarrete, solía cumplir cuando ingresaba por alguna circunstancia o cuando participaba en duelos de Copa MX o Concachampions.

Dicha oportunidad se presentó en el Clausura 2016, cuando Muñoz se lesionó y González entró al quite; aunque sus actuaciones no fueron del todo malas, nunca transmitió mucha seguridad, pues en ocasiones se mostraba nervioso, situación por la que no pudo consolidarse en el Club y salió para el Apertura 2016.

Óscar Jiménez

El actual portero del América llegó en 2017 para ser el suplente de Agustín Marchesin. Cuando este emigró al Porto a mediados de 2019, Jiménez sintió que podía hacerse cargo de la portería, sin embargo, el club apostó por el regreso de Guillermo Ochoa.

Luego de buenas actuaciones en amistosos y algunos partidos de Liga, Óscar recibió su gran oportunidad como titular, con la salida de Memo a Italia; lamentablemente para él, ha sido señalado de varios errores puntuales que le han costado goles al América, sobre todo en el último duelo ante Pachuca, donde la afición ya le recriminó con abucheos.

Todo parece indicar que tras dichos errores, Jiménez volverá a la banca para el duelo contra Tigres y su oportunidad como arquero titular del América, habrá durado diez partidos.

Last modified: marzo 6, 2023

