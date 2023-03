Venezuela vs New York Mets EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso Béisbol 2023

Béisbol

Juego sumamente atractivo tendremos este jueves 9 de marzo siguiendo con la actividad de los amistosos rumbo al Clásico Mundial de Béisbol 2023 y ahora será turno de Venezuela que intentará llevarse la victoria y cerrar con todo pensando ya en la competencia, pero tendrán que medirse a los New York Mets que intentarán imponer su calidad en el Clover Park.

Hora y Canal Venezuela vs New York Mets

Sede: Clover Park, Florida, Estados Unidos

Hora: 2:10 pm de República Dominicana, Puerto Rico y Venezuela. 10:10 am PT / 1:10 pm ET en Estados Unidos.

Streaming: MLB

Venezuela vs New York Mets en VIVO

La novena de Venezuela está afinando ya los últimos detalles de cara a su debut en el Clásico Mundial de Béisbol donde los espera una fase de grupos muy dura junto a República Dominicana, Puerto Rico, Israel y Nicaragua, de las 5 selecciones solo dos avanzarán, de ahí la importante de llegar a punto.

La Vinotinto viene de una gran victoria el día de ayer cuando se midieron a los Houston Astros logrando doblegarlos 9-8 en un juegazo.

Por su parte, los New York Mets se preparan para una nueva campaña en la MLB donde esperan ser protagonistas, pero para ello el juego en conjunto será vital.

Los Mets vienen de una margo descalabro el día de ayer cuando se midieron a Nicaragua siendo superados 2-0.

Tanto Venezuela como New York Mets saben de la importancia de este juego dado que ambos quieren llevarse la victoria que les de confianza de cara a lo que vendrá en los siguientes días, sobretodo para la Vinotinto que es la que está a unos días de debutar en la competencia oficial. Al concluir el juego los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de las acciones y el score final. Venezuela vs New York Mets.

