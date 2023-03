Leicester vs Chelsea EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 27 Premier League 2022-23

Premier League 2022-2023

Partidazo entre equipos desesperados tendremos este sábado 11 de marzo en la jornada 27 de la Premier League 2022-2023, cuando el Leicester City busque aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que los aleje de la zona de descenso, pero recibirán a un Chelsea que necesita ganar en su visita al King Power Stadium.

Hora y Canal Leicester vs Chelsea

Sede: King Power Stadium, Leicester, Inglaterra

Hora: 3:00 pm de Reino Unido. 9:00 am de México y Centroamérica. 10:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 11:00 am de Bolivia y Venezuela. 12:00 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 7:00 am PT / 10:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: Telemundo en Estados Unidos. Paramount+ en México. ESPN en Sudamérica.

Leicester vs Chelsea en VIVO

El cuadro del Leicester ha tenido una campaña decepcionante que los tiene peleando en la zona baja de la tabla ya que en 25 duelos suman apenas 7 victorias, 3 empates y han perdido en 15 ocasiones, con 3 derrotas seguidas, por lo que en casa les urge reaccionar.

Los Foxes vienen de un amargo descalabro en la jornada pasada cuando visitaron al Southampton siendo superados 2-0.

Por su parte, el Chelsea ha tenido una campaña difícil peleando en media tabla, aunque viene de un buen triunfo en la jornada pasada venciendo al Leeds con anotación de Wesley Fofana, eso los dejó con 9 victorias, 7 empates y 9 descalabros.

Los Blues tuvieron actividad a media semana en la vuelta de los octavos de final de la Champions League donde vencieron 2-0 al Borussia Dortmund, con goles de Raheem Sterling y Kai Havetz, para avanzar a la siguiente ronda.

Tanto el Leicester como el Chelsea saben de la importancia de este partido dado que ambos están fallando en sus objetivos y necesitan apretar el paso si quieren mantenerse en la lucha; en la tabla general encontramos a los Foxes en la quinceava posición con 24 puntos, mientras que los Blues son décimos con 34 unidades en la Liga Premier. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Leicester vs Chelsea.

Leicester vs Chelsea EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 27 Premier League 2022-23

Last modified: marzo 10, 2023

Etiquetas: Canal Leicester vs Chelsea