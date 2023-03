Resultado: Tottenham vs Nottingham Forest [Vídeo Resumen Goles] Jornada 27 Premier League 2022-23

Premier League 2022-2023

Gran partido nos espera este sábado 11 de marzo en la jornada 27 de la Premier League 2022-2023, cuando el Tottenham busque aprovechar su condición de local para sumar una victoria que los mantenga en zona de Champions, pero tendrán que recibir al Nottingham Forest que intentará dar la sorpresa en su visita al Tottenham Hotspur Stadium.

Hora y Canal Tottenham vs Nottingham Forest

Sede: Tottenham Hotspur Stadium, Londres, Inglatera

Hora: 3:00 pm de Reino Unido. 9:00 am de México y Centroamérica. 10:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 11:00 am de Bolivia y Venezuela. 12:00 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 7:00 am PT / 10:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: NBC Sports en Estados Unidos. Paramount+ en México. DirecTV Sports en Sudamérica.

Tottenham vs Nottingham Forest en VIVO

El cuadro del Tottenham ha tenido una campaña buena «a secas» luchando por mantenerse en los cuatro primeros lugares. En la jornada pasada cayeron 1-0 en su visita a los Wolves para colocarse con 14 victorias, 3 empates y han sido vencidos en 9 choques.

Los Spurs tuvieron actividad a media semana en la vuelta de los octavos de final de la Champions League donde recibieron al Milán siendo incapaces de pasar del empate 0-0 para quedar eliminados tras haber perdido 1-0 en la ida.

Por su parte, el Nottingham Forest ha cumplido con una buena temporada manteniéndose fuera de la zona de descenso que es su principal objetivo, pero saben que no hay margen de error. Después de 25 duelos suman 6 triunfos, 8 empates y han perdido en 11 ocasiones.

The Tricky Trees viene de un agridulce empate en la jornada pasada cuando recibieron al Everton en un duelo que perdían 1-2, pero al 77 Brennan Johnson puso el 2-2 final, que aun así supo a poco.

Tanto el Tottenham como el Nottingham Forest saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de ganar para dar un gran paso en la pelea por sus objetivos; en la tabla general encontramos a los Spurs en la cuarta posición con 45 puntos, mientras que el equipo de Keylor Navas es catorceavo con 26 unidades en la Liga Premier. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Tottenham vs Nottingham Forest.

