Manchester United vs Southampton EN VIVO, Hora, Canal, Dónde Ver Jornada 27 Premier League 2022-23

Premier League 2022-2023

Gran partido nos espera este domingo 12 de marzo siguiendo con la actividad de la jornada 27 de la Premier League 2022-2023, cuando el Manchester United, metido en zona de competicones europeas, reciba en el Old Trafford al Southampton que necesita sumar de a tres para salir de la zona de descenso.

Hora y Canal Manchester United vs Southampton

Sede: Old Trafford, Manchester, Inglaterra.

Hora: 2:30 pm de Reino Unido. 8:00 am de México y Centroamérica. 9:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 10:00 am de Bolivia y Venezuela. 11:00 am de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 6:00 am PT / 9:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: Telemundo en Estados Unidos. Paramount+ en México. Star+ en Sudamérica. Y DAZN en España.

Manchester United vs Southampton EN VIVO

El Manchester United viene de caer derrotado en liga en Anfield por 7-0 ante el Liverpool, sin embargo, llegan con la motivación de haber goleado en condición de local en los octavos de final ida de la UEFA Europa League 2022-23 al Real Betis por 4-1.

En lo que va de la Premier League, los dirigidos por Erik ten Hag suman 15 victorias, 4 empates y 6 derrotas que lo ubican en la tercera posición de la tabla con 49 puntos. Además, tiene un partido pendiente.

Por su parte, el Southampton, equipo que estará de visita en este compromiso, viene de ganarle en condición de local por la mínima (1-0) al Leicester con un gol Carlos Jonás Alcaraz.

En lo que va del torneo liguero, registran 6 victorias, 3 empates y 16 derrotas que lo ubican actualmente en la última posición con 21 unidades.

Tanto el Manchester United como el Southampton saben de la importancia de este partido dado que ambas escuadras tienen la misión de ganar para dar un paso en la pelea por sus objetivos. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Manchester United vs Southampton.

Manchester United vs Southampton EN VIVO, Hora, Canal, Dónde Ver Jornada 27 Premier League 2022-23

Last modified: marzo 11, 2023

Etiquetas: Canal Manchester United vs Southampton