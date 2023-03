Real Sociedad vs Roma EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Europa League 2022-23

Europa League

Partidazo tendremos este jueves 16 de marzo cuando la Real Sociedad, que buscará remontar el marcador, reciba en en el Reale Arena a la Roma de José Mourinho que aspira a grandes cosas y que buscará liquidar la serie, por los octavos de final vuelta de la UEFA Europa League 2022-23.

Hora y Canal Real Sociedad vs Roma

Sede: Reale Arena, San Sebastián, España.

Hora: 9:00 pm de España. 2:00 pm de México y Centroamérica. 3:00 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 4:00 pm de Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay. 5:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 1:00 pm PT / 4:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN y Star+ en Latinoamérica. TUDN en Estados Unidos.

Streaming: Vix+ en EUA. Star+ en Latinoamérica.

Real Sociedad vs Roma en VIVO

El equipo de Anoeta ha tenido una buena temporada en LaLiga donde marchan en la cuarta posición con 45 puntos que los han conseguido con 13 victorias, 6 empates y 6 derrotas. Aunque en la pasada jornada cedieron puntos y empataron ante el Mallorca por 1-1 en condición de visitante.

Por su parte, la Roma también viene haciendo una interesante temporada en la Serie A donde marchan quintos a tres puntos del segundo. El equipo romano ha ganado en 15 ocasiones, ha empatado en 5 y perdido en 7 que lo llevan a sumar 47 unidades. Sin embargo, en la pasada jornada cayeron en condición de local por 3-4 ante el Sassuolo.

Estos dos equipos se vieron las caras en el partido de ida el pasado jueves 08 de marzo en el Stadio Olímpico. En aquel choque la Roma lo ganó por 0-2 con anotaciones de Stephan el Shaarawy y otra de Kumbulla.

Tanto la Real Sociedad como la Roma saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de avanzar, pero la realidad es que La Loba son amplios favoritos para clasificar por su ventaja en la ida, aunque no hay que dar por muertos a los txuri-urdin ya que estarán ante su gente y no tienen nada qué perder. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Real Sociedad vs Roma.

